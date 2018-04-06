Ведущий Антон Привольнов посетил жилище популярной исполнительницы Валерии. Шоумен заглянул в святая святых – холодильник артистки.

Ведущий Антон Привольнов посетил жилище популярной исполнительницы Валерии. Шоумен заглянул в святая святых – холодильник артистки.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Антон Привольнов опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с певицей Валерией. В рамках своей передачи, в которой телеведущий наведывается к отечественным знаменитостям в гости и узнает их секреты питания, Привольнов заглянул в холодильник популярной исполнительницы."Британские ученые призывают улыбаться (как я ☝️), чтобы побороть чувство голода . После ревизии холодильника вечно молодой Валерии, решил в следующий раз приезжать в гости со своими пирогами ✔800 ккал в день – норма певицы. Хотя, котлеты я нашел и там😎 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – подписал снимок Привольнов.На фотографии запечатлен и раскрытый холодильник – практически девственно пустой. многочисленные подписчики весьма неоднозначно отнеслись к этому, весьма интимному, месту в квартире Валерии. "Вы обратите внимание,как ужасно выглядит певица!!! Нездоровый цвет лица,истощение... кто-нибудь уже научите певицу питаться и готовить. Там ведь и любимый "Йося" (муж певицы Иосиф Пригожин. – Прим.ред.) тоже голодает", "Да она вообще ничего не ест, думая, что это здоровое питание... кошмар. Это истощение, уважаемая Валерия", "Они дома просто не едят", "Диеты диеты, а потом куча болячек!", "Мне не понравился их холодильник. И такой подход к питанию. Как роботы, им программу составили и они едят по ней. Ни тепла, ни уюта, ни гостеприимства", – высказались пользователи Сети.