Максим Аверин уехал в Японию. Популярный артист поделился с фанатами фотографиями из отпуска.

Максим Аверин уехал в Японию. Популярный артист поделился с фанатами фотографиями из отпуска.Максим Аверин с конца марта находится в Японии. С завидной регулярностью популярный артист на своей официальной страничке в социальной сети Instagram публикует фотографии и видео из Страны восходящего солнца. На снимках гуляющий по улицам Осаки, Токио и других городов артист снимает повседневную жизнь прохожих, детей, женщин в национальной одежде.Разумеется, Максим сфотографировался и с дамами, облаченными в кимоно. "Кимоно придает девушкам утонченность и изящность. Весна во всем! В природе, в цветении сакуры, в людях!" – написал Аверин. Не упустил возможности Максим сняться и на фоне цветущих вишен. "Весна в голове!" – коротко описал снимок актер.Судя по довольному выражению лица на многих фото, популярный артист наслаждается жизнью в Японии. Стоит отметить, что свои публикации из азиатской страны начал с поста, посвященного трагедии в Кемерово. "Я хочу с вами поделиться красотой этой весны. Сейчас всем нам это необходимо. Я хочу вам всем пожелать добра и мира!" – обратился к многочисленным подписчикам Максим Аверин.Напомним, трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошла 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские комнаты. Следствие выяснило, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправная принудительная система оповещения после начала возгорания не была включена сотрудниками торгового центра.