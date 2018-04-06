Великобритания заявила, что экспертам удалось установить конкретное место изготовления Новичка, которым отравили экс-шпиона Cкрипаля и его дочь. Представители разведслужбы убеждены, что отравляющее вещество было произведено на территории военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы под Саратовом.

Великобритания заявила, что экспертам удалось установить конкретное место изготовления "Новичка", которым отравили экс-шпиона Cкрипаля и его дочь. Представители разведслужбы убеждены, что отравляющее вещество было произведено на территории военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы под Саратовом.Британские спикеры на специальном брифинге сообщили, что им якобы "была представлена информация, на основе которой можно предполагать, что лаборатория в Шиханах, аналогичная британской лаборатории в Портон-Дауне, в прошлом десятилетии использовалась для проведения испытаний, в ходе которых определялось, может ли "Новичок" эффективно использоваться для убийств за рубежом". При этом накануне пресса Соединенного Королевства называла в качестве места производства отравляющего вещества секретную лабораторию в московском районе Ясенево, пишетНесмотря на активную консолидированную кампанию Запада против России, многие эксперты считают, что действующий премьер Великобритании Тереза Мэй "заигралась" с так называемым делом Скрипаля. Лондон продолжает выдвигать новые версии о причастности Кремля к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери, однако все они не терпят никакой критики.Так, недавно опубликованный разговор Юлии Скрипаль и ее сестры натолкнул сенатора от Пермского края Алексея Пушкова на теорию, что инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ на самом деле и не было. "На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фразы „У папы все нормально, он отдыхает“, растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое?", – рассуждает Пушков. На своей странице в Twitter он напомнил, что в 2003 году британский премьер Тони Блэр уже лгал мировой общественности об опасности иракской химической атаки.Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера заявил, что нельзя исключать того, что Скрипаля и его дочь вообще не отравили, и вся эта история с начала до конца – инсценировка. Также ряд экспертов предполагают, что экс-шпион с дочерью просто могли быть спрятаны британскими спецслужбами в надежном месте.