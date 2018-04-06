Первые жители западных районов столицы готовятся к переселению в рамках программы реновации. Городские власти подготовили для переезда москвичей из хрущевок четыре дома , в которых расположены около 700 квартир. Жильцы первого дома смогут начать готовиться к переезду уже 7 апреля, после того, как получат смотровые ордера.

Первые жители западных районов столицы готовятся к переселению в рамках программы реновации. Городские власти подготовили для переезда москвичей из хрущевок четыре дома , в которых расположены около 700 квартир. Жильцы первого дома смогут начать готовиться к переезду уже 7 апреля, после того, как получат смотровые ордера.В пятницу, 6 апреля власти города презентовали первые домана западе столицы, куда в ближайшие дни начнут переезжать жители округа. Кнастоящему времени к заселению готовы четыре дома. В них расположены 679квартир. Первые жильцы хрущевок Западного округа будут получать ордера, начиная с 7 апреля.Дома по программе реновации в Западном округе расположены поадресам: Проспект Вернадского, 61, корпус 3, Проспект Вернадского, 69; улицаКрасных Зорь, 59Б и улица Гжатская, 16, корпус 1. Как и было обещано ранее,когда программа только стартовала, все переселенцы останутся жить в своихрайонах. Более того, первым новоселам даже не придется покидать привычные имжилые кварталы.Самыми первыми к смене тесных хрущевок на квартирыкомфорт-класса готовятся жители дома №75 по Проспекту Вернадского. Они переедутв новый дом, который расположен внескольких десятках шагах от их нынешнего жилища.В новом 14-этажном строении 114 квартир: 14 однокомнатных,73 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. "Выдача смотровых ордеров будущемновоселам назначена на 7 апреля", – сообщил замглавы департаментаградостроительной политики Москвы Андрей Валуй. Он также рассказал, что напроспекте Вернадского расположен еще один дом, предназначенный для расселенияпо программе реновации, еще два здания находятся на улицах Красных зорь и Гжатской."Основным преимуществом стартовых жилых домов является то, что они расположены не только в том же районе, но и в границах квартала, фактически в шаговой доступности", – заметил Андрей Валуй.Несомненным преимуществом нового жилья, помимо его площади,качества постройки, современности материалов и ряда других, является его полнаяготовность к проживанию, с первого дня. Все квартиры, предназначенные подпереселение в рамках реновации идут уже с отделкой уровня комфорт-класса.Комнаты оклеены обоями под покраску, на пол уложен ламинат, в прихожей исанузле – кафельная плитка.Установленные в квартире входная и межкомнатные двери –добротные, еще долго не потребуют замены, во всех помещениях висят люстры, вкухне и санузлах установлена сантехника. В зоне, предназначенной для приготовленияеды, есть плита и раковина. Интересная деталь: журналисты, осматривавшие новыеквартиры обратили внимание на то, что на каждом балконе – они, кстати, всезастеклены – есть маленькая дверь, предназначение которой было сразу непонятно.Оказалось, что это – специальные короба для установки кондиционеров."Дома современные, полностью приведены к стандартам отделки, благоустройства по программе реновации, квартирография жилых домов соответствует всем стандартам", – отметил Андрей Валуй, добавив, что районы, находящиеся в программе реновации, полностью обеспечены необходимой социальной инфраструктурой, в том числе, образовательными учреждениями, поликлиниками и больницами, культурными объектами.Задача городских и окружных властей – не только предоставитьпереселенцам из пятиэтажек новое и комфортное жилье, но и сделать их переездмаксимально безболезненным. Москвичи должны испытывать от смены местажительства только положительные эмоции, уверены городские чиновники. Чтобыпомочь каждому участнику программы реновации, в Западном округе созданы специальныеЦентры информирования по переселению.Местные жители смогу получить в них исчерпывающие сведения отом, что касается реновации и переезда, необходимые консультации и помощь. Онрасполагаются на первых этажах новых домов. До конца года жители хрущевокполучат ключи от квартир, расположенных в девяти новых домах Западного округа. Кстати,ЗАО является третьим по количеству домов, попавших под реновацию – 558 из 5171-го.Напомним, переселение в рамках реновации стартовало с Восточного округа Москвы. Жильцы переехали в дом по адресу: 5-я Парковая улица, 62Б. Всего, по словам замглавы департамента, на текущий год запланировано переселение в 32 дома, общая площадь квартир в них превышает 400 тысяч квадратных метров. Владельцами новых квартир станут около 6800 семей.