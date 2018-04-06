Программа реновации, которая лишь год назад была только проектом, стала реальностью. С февраля москвичей начали переселять из морально и физически устаревших хрущевок в современные квартиры комфорт-класса. Первый дом для этих целей расположен в районе Северное Измайлово. Корреспонденту Dni.Ru удалось побывать в гостях у переселенцев и посмотреть, как они обживаются на новом месте.

Программа реновации, которая лишь год назад былатолько проектом, стала реальностью. С февраля москвичей начали переселять изморально и физически устаревших хрущевок в современные квартиры комфорт-класса.Первый дом для этих целей расположен в районе Северное Измайлово.Корреспонденту Dni.Ru удалось побывать в гостях у переселенцев и посмотреть, как они обживаются на новом месте."Проходите, проходите, не стесняйтесь!" – зовет спорога в свою новую квартиру Ольга Николаевна. Пенсионерка очень рада гостям,улыбается и практически сразу предлагает пойти пить чай. Не отказываемся.Мимоходом интересуемся первыми ощущениями от нового жилья. "Ну, какие здесьмогут быть ощущения? Радость, восторг и счастье!" – делится онаэмоциями.Ольга Николаевна окончательно переехала в новуюдвухкомнатную квартиру на улице 5-я Парковая 20 марта. До этого, рассказываетона, переносила вещи, да и вообще переезд – дело хлопотное."Хорошо, префектура наша помогла, выделила машину, мне бесплатноперевезли мебель. Очень хорошо, что во всем помогают, подсказывают, еслиобратишься", – говорит женщина.Вот здесь – одна комната, вторая, там туалет, рядом -ванная, а дальше – кухня, проводит экскурсию по квартире Ольга Николаевна.По сравнению с ее хрущевкой на улице Константина Федина, 3, новое жилье – настоящие хоромы: 64 квадратных метра,комнаты по 15 и 17 "квадратов", а кухня – 11. О таком метраже в старыхпанельных домах можно было только мечтать.В целом, новое жилье на 19 квадратныхметров больше, не скрывает своей радости женщина."Больше всего поразила кухня, раздельный санузел, да ивообще как-то современнее здесь все, уютнее, на старой квартире жила долго -40 с лишним лет, но площадь была маленькой", – вспоминает свое прошлоежилье женщина. Площадь ее двушки составляла 45 квадратных метров,пятиметровая кухня – "маленький квадратик"."Конечно, пока еще некоторые вещи в коробках,постепенно распаковываем, обустраиваемся. Мебель еще старая, но потихонькузаменим", – говорит она.Женщина признается: о реновации слышала много, нодаже представить не могла, что окажется в первой волне. "Узнали об этом вянваре. Сначала не верилось, такие чувства были! И шок, и радость – всевместе", – рассказывает Ольга Николаевна.На переезд пенсионерка согласилась сразу. Первыевпечатления, признается она, были самые радужные. "Все было очень красиво,чисто, отмыто. Вошли в квартиру – сказка! Чуть-чуть протерли и все, сразу жепосле этого начали завозить вещи. А сейчас стараемся поддерживать эту чистоту",– показывает на плиточный пол хозяйка.Поразил ее и просторный холл квартиры. Еще разоглядываемся вокруг. Действительно, можно хоть в футбол гонять. "Семь дверейна него выходят, очень удобно. Может, вешалку куплю сюда, может, шкаф, места ведьдля всего хватит", – делится планами по обустройству нового жильяженщина.Из холла есть вход в кладовую. "Очень нужная вещь. В старом домебыла кладовка, но эта побольше. Буду хранить здесь вещи и пылесос", -говорит она.Заходим в одну из комнат. У стены стоит раскладной диван,напротив – шкаф. На полочках по традиции разместились вазы, чайные сервизы ипрочая домашняя утварь. В углу – кресло. Ольга Николаевна подходит кокну с дверью: "Стеклопакеты хорошие, не дуют, все отлично". Женщинанаклоняется к батарее. "Смотрите, – крутит она регулятор тепла, – оченьлегко убавить и прибавить, отличные батареи".Открываем дверь и попадаем на лоджию с панорамнымостеклением. Встречает зеленый плюшевый крокодил. Он смотритна расположенную напротив дома школу. "Я его постирала иположила, кот у меня любит на нем спать", – говорит пенсионерка.С собой она привезла любимцев -кошку Пашу и кота Сашу. Оба деловито расхаживают по квартире. Сразу видно: пушистые питомцы уже освоились в новом жилье и чувствуют себя полноправными хозяевами.Как и обещали в мэрии, переселенцы будут жить в том жерайоне, где жили до этого. Дом на 5-й Парковой расположен в 300 метрах оттого, что на Константина Федина. Это значит, что жильцы сохраняют привычное окружение и образ жизни. Не нужно менять школу, детскийсад, переселенцы продолжат пользоваться теми же магазинами, гулять вполюбившихся парках и других местах отдыха."Я не поленилась, посчитала,500 шагов получается от прежнего жилья до нового", – уточняет ОльгаНиколаевна.Еще одно неоспоримое преимущество дома на 5-й Парковой – лифты.Женщина жила в хрущевке на пятом этаже, а с годами спускаться и подниматьсястановилось все тяжелее. "А здесь хорошо, зашел в лифт и поехал, музыкаиграет", – добавляет женщина.Ее соседи по хрущевке тоже постепенно переезжают. Кто-то уженаслаждается новым жильем, а кто-то еще в процессе переезда. "Все нашисоседи очень довольны. Спасибо всем за работу. У меня был день рождения – и воттакой подарок!" – не сдерживает радости Ольга Николаевна.Всего на 5-й Парковой, 62Б 340 квартир. 17-этажный дом состоит из трехсекций. Общая площадь здания – 31 тысяча квадратных метров, а жилыхпомещений – 19 тысяч. Все квартиры полностью готовы к заселению и проживанию.Полы во входных группах и на кухнях выполнены из керамогранита, в жилых комнатахположен ламинат, а на стенах – обои под покраску.Санузлы и ванные комнаты оборудованы необходимойсантехникой – раковина, ванна, унитаз, полотенцесушитель, предусмотрено местодля стиральной машины. На кухнях установлены раковины и электрическиеплиты. Окна в жилых помещениях из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, алоджии – с панорамным остеклением.Дом соответствует всем современным требованиямэнергоэффективности: стеклопакеты, счетчики тепла и воды, электрощиты сгруппами автоматов на розеточную сеть. До мелочей продумана и безопасность:установлена противодымная вентиляция, пожарные извещатели.Первые этажи здания – нежилые. Там расположатся службы бытаи сервиса, продуктовые и хозяйственные помещения. Было выполнено и благоустройствопридомовой территории: установлены малые архитектурные формы, детская площадкаи тренажеры. Словом, занятие по душе смогут найти во дворе все жильцы дома.Старт переселения жильцов в рамках программы реновации былдан 9 февраля. Всего в Восточном административном округе, где и расположен дом62Б по 5-й Парковой, планируется расселить 1061 дом. Новые, комфортабельныеквартиры с полной отделкой и увеличенной площадью получат еще тысячи семей.Всего в рамках реновации жилого фонда столицы в городе будетпостроено не менее 30 миллионов квадратных метров современного жилья. Какожидается, до конца года для переселенцев сдадут еще около трех десятков домов.Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейший градостроительныйпроект российской столицы и один из самых масштабных проектов такого рода вмире. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путинымв июле 2017 года. 1 августа программу утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти,возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. В настоящее времяв списке реновации – 5 171 дом.