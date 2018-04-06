У российского президента Владимира
Путина появился новый противник в Европе. Это французский лидер Эммануэль
Макрон.
У российского президента Владимира
Путина появился новый противник в Европе. Это французский лидер Эммануэль
Макрон.
Если сначала глава Франции осторожно присматривался
к российскому коллеге, то сейчас улучил удобный момент для атаки на фоне громкого
скандала в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля. Макрон лично призвал ЕС послать Москве четкий сигнал.
Кроме того, он не посчитал нужным поздравить
Владимира Путина с переизбранием. Не желая участвовать в этом "дипломатическом
фарсе", он пожелал российскому президенту успехов в "политической,
демократической, экономической и социальной модернизации страны", сообщает
издание Neue Zürcher Zeitung.
Если Великобритания
сейчас развернулась спиной к России, Макрон отдал предпочтение двойной
стратегии, основанной на жесткости и участии. Французский лидер преследует
несколько целей. Макрон хочет усилить роль своей страны на международной арене,
а также убежден в том, что Франция заинтересована в укреплении демократии и
рыночной экономики в других странах.
Французский
президент добивается того, чтобы Россия "поняла, что не имеет права действовать
на западной территории по собственному желанию". При этом он проявляет
готовность к переговорам с нашей страной ради сотрудничества, особенно на
Ближнем Востоке, где в руках России сосредоточены главные рычаги влияния.