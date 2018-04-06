У российского президента Владимира Путина появился новый противник в Европе. Это французский лидер Эммануэль Макрон.

У российского президента ВладимираПутина появился новый противник в Европе. Это французский лидер ЭммануэльМакрон.Если сначала глава Франции осторожно присматривалсяк российскому коллеге, то сейчас улучил удобный момент для атаки на фоне громкогоскандала в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля. Макрон лично призвал ЕС послать Москве четкий сигнал.Кроме того, он не посчитал нужным поздравитьВладимира Путина с переизбранием. Не желая участвовать в этом "дипломатическомфарсе", он пожелал российскому президенту успехов в "политической,демократической, экономической и социальной модернизации страны", сообщаетиздание Neue Zürcher Zeitung.Если Великобританиясейчас развернулась спиной к России, Макрон отдал предпочтение двойнойстратегии, основанной на жесткости и участии. Французский лидер преследуетнесколько целей. Макрон хочет усилить роль своей страны на международной арене,а также убежден в том, что Франция заинтересована в укреплении демократии ирыночной экономики в других странах.Французскийпрезидент добивается того, чтобы Россия "поняла, что не имеет права действоватьна западной территории по собственному желанию". При этом он проявляетготовность к переговорам с нашей страной ради сотрудничества, особенно наБлижнем Востоке, где в руках России сосредоточены главные рычаги влияния.