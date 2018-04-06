Тема супружеских измен Дональда Трампа не сходит с первых полос газет, однако несмотря на шумиху первая леди США сохраняет невозмутимость. Журналист Рональд Кесслер внимательно изучил биографию президентской семьи и обнаружил случай, когда Меланья усомнилась в верности мужа и разорвала отношения.

Тема супружеских измен Дональда Трампа не сходит с первых полос газет, однако несмотря на шумиху первая леди США сохраняет невозмутимость. Журналист Рональд Кесслер внимательно изучил биографию президентской семьи и обнаружил случай, когда Меланья усомнилась в верности мужа и разорвала отношения.В своей книге Кесслер утверждает, что эта темная страница в отношениях Дональда и Меланьи относится к периоду, когда они еще не были женаты. Однажды дива приехала к будущему мужу в Trump Tower и столкнулась с его бывшей подругой – моделью Карой Янг.Сообщается, что миллиардер встречался с Карой в течение двух лет. Тогда Меланья бросила Трампа, пишет Hollywood Life. Она сказала: "Мне плевать на его миллиарды долларов. Я ухожу". Затем дива позвонила в Мар-а-Лаго и потребовала у персонала прислать ее одежду. Реакция Меланьи произвела на Дональда довольно сильное впечатление, и он постарался вернуть ревнивую девушку. Белый дом, в свою очередь, неоднократно отрицал правдивость новостей о связях президента с другими женщинами.Напомним, последнее время все чаще стали появляться слухи, что Меланья находится на грани развода со своим супругом. Так, в феврале 2018 года первая леди США приехала на сессию конгресса отдельно от мужа и в последний момент отказалась лететь с ним в Давос на Всемирный экономический форум. Причина кроется в слухах об изменах Трампа. При этом Меланья продолжает выходить вместе с супругом в свет и посещать мероприятия в Белом доме.История знакомства Дональда и Меланьи довольна любопытна. В 1998 году на Неделе моды в Нью-Йорке американский миллиардер подошел к словенской фотомодели и попросил ее номер телефона. Сначала она отказала и просто взяла его визитку, но позже позвонила. Так начался их роман.