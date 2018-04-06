Тема супружеских измен Дональда Трампа не сходит с первых полос газет, однако несмотря на шумиху первая леди США сохраняет невозмутимость. Журналист Рональд Кесслер внимательно изучил биографию президентской семьи и обнаружил случай, когда Мелания усомнилась в верности мужа и разорвала отношения.

Тема супружеских измен Дональда Трампа не сходит с первых полос газет, однако несмотря на шумиху первая леди США сохраняет невозмутимость. Журналист Рональд Кесслер внимательно изучил биографию президентской семьи и обнаружил случай, когда Мелания усомнилась в верности мужа и разорвала отношения.В своей книге Кесслер утверждает, что это темное пятно в отношениях Дональда и Мелании относится к периоду, когда они еще не были женаты. Однажды дива приехала к будущему мужу в Trump Tower и столкнулась с бывшей подругой Дональда – моделью Карой Янг.Сообщается, что он встречался с Карой в течение двух. Тогда Мелания, долго не думая, бросила Трампа, пишет Hollywood Life. Она сказала: "Мне плевать на его миллиарды долларов. Я ухожу". Затем дива позвонила в Мар-а-Лаго и потребовала у персонала прислать ее одежду. Реакция Мелании произвела на Дональда довольно сильное впечатление, и он постарался вернуть ревнивую девушку. Белый дом, в свою очередь, неоднократно отрицал правдивость новостей о связях президента с другими женщинами.Напомним, что в последнее время все чаще стали появляться слухи о том, что Мелания находится на грани развода со своим супругом. Так, в феврале 2018 года первая леди США приехала на сессию Конгресса отдельно от мужа и в последний момент отказалась лететь вместе с ним в Давос на Всемирный экономический форум. Причина кроется в слухах об изменах Трампа. При этом Мелания продолжает выходить вместе с мужем в свет и посещать мероприятия в Белом доме.История знакомства президентской четы довольна любопытна. В 1998 году на Неделе моды в Нью-Йорке американский миллиардер Трамп подошел к словенской фотомодели и попросил ее номер телефона. Сначала она отказала, и просто взяла его визитку, но позже позвонила сама. Так начался роман Дональда и Мелании Трамп.