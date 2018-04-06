"Приглашаем принять участие в Конкурсе журналистов, представителей общественных объединений и сотрудников правоохранительных органов государств – участников СНГ", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о начале творческого Конкурса «Щит и перо - 2018».Конкурс проводится в семнадцатый раз в целях повышения уровня доверия граждан к деятельности МВД России, укрепления взаимодействия МВД России с правоохранительными органами государств – участников СНГ, а также определения лучших материалов о деятельности органов внутренних дел, размещенных в СМИ, и лучших ведомственных подразделений информации и общественных связей.«Приглашаем принять участие в Конкурсе журналистов центральных, региональных и ведомственных СМИ, представителей общественных объединений Российской Федерации, а также сотрудников правоохранительных органов и представителей редакций СМИ государств – участников СНГ», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Творческие работы должны объективно отражать деятельность органов внутренних дел и соответствовать определенным номинациям. Жюри Конкурса будет оценивать оригинальность идеи, полноту раскрытия темы, качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных материалов), а также литературный стиль (для публикаций печатных изданий).Принимаются материалы, размещенные в средствах массовой информации в период с 1 июня прошлого года по 31 мая текущего года. С условиями проведения Конкурса можно ознакомиться здесь.