С 8 апреля по 9 мая 2018 в 17-й раз пройдет Московский Пасхальный фестиваль, который организует всемирно известный дирижер Валерий Гергиев. С 2002 года, с момента основания крупнейшего ..

С 8 апреля по 9 мая 2018 в 17-й раз пройдет Московский Пасхальный фестиваль, который организует всемирно известный дирижер Валерий Гергиев.С 2002 года, с момента основания крупнейшего музыкального форума России, Владимирская земля является одной из главных его площадок. За прошедшие годы концерты на объектах Владимиро-Суздальского музея-заповедника во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном стали традицией.12 апреля 2018 в 17:00 Пасхальный фестиваль сделает остановку в хрустальной столице – в Музее хрусталя им. Мальцовых. Под сводами Георгиевского собора, обладающего уникальной акустикой, выступят солисты Мариинского театра. Программу представит Народная артистка РФ Л.А. Гергиева.Фестиваль проводится при поддержке правительства Москвы, министерства культуры РФ и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.По традиции музыканты представят четыре программы: симфоническую, хоровую, камерную и звонильную.Симфоническая программа8 апреля, в День Пасхи Христовой, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева дважды выступит в Москве. Первый концерт начнется в 12:00 в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Совместно с Московской филармонией будет осуществлена прямая трансляция этого выступления для Дальнего Востока и других регионов России. А вечером в Большом зале Московской консерватории состоится торжественное открытие фестиваля.Затем коллектив отправится в один из самых масштабных гастрольных туров за всю историю Пасхального фестиваля. Музыканты Симфонического оркестра и Гергиев планируют преодолеть более 20 тысяч километров пути и охватить своими выступлениями почти 30 городов России: Москву, Воронеж, Владикавказ, Волгоград, Саратов, Казань, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Томск, Кемерово, Омск, Сургут, Екатеринбург, Набережные Челны, Ярославль, Череповец, Вологду, Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Смоленск, Брянск, Белгород, Орел и др.В фестивале примут участие солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра, "Страдивари-ансамбль" Мариинского театра, Брасс-ансамбль Мариинского театра, а также пианисты Денис Мацуев, Бехзод Абдураимов, Иван Бессонов, Илья Рашковский, скрипачи Кристоф Барати, Эрик Зильбергер, Лоренц Настурика-Гершовичи, Павел Милюков, виолончелисты Нарек Ахназарян, Александр Рамм, Александр Бузлов, вокалисты Юлия Лежнева. Слушатели смогут оценить искусство участников Программы Аткинс (Atkins Young Artists Program), международного образовательного проекта, работающего на базе Мариинского театра). К симфонической программе присоединится Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке.2018-й год богат на юбилеи композиторов, среди которых русские классики Александр Даргомыжский и Александр Бородин; советские композиторы Арам Хачатурян и Тихон Хренников; величайшие представители мировой классической музыки Антонио Вивальди, Шарль Гуно, Макс Брух, Жорж Бизе, Джакомо Пуччини, Клод Дебюсси, Джордж Гершвин. 200 лет исполнится со дня рождения выдающегося русского хореографа Мариуса Петипа, чей творческий путь был тесно связан с Мариинским театром.XVII Московский Пасхальный фестиваль почтит память этих великих мастеров искусства. В программе фестиваля также прозвучат фрагменты опер «Фальстаф» Джузеппе Верди и «Тангейзер» Рихарда Вагнера в исполнении ведущих солистов Мариинского театра.Хоровая программаЛучшие хоровые коллективы из разных стран мира выступят в Москве, Туле, Твери, Великом Новгороде, Ростове Великом, Муроме, Александрове, Владивостоке и других городах. В этом году в хоровой программе примут участие коллективы из России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Симферополь, Кисловодск, Владивосток, Уссурийск), а также Республики Абхазия, Республики Беларусь, Армении, Грузии, Словакии, Швеции, Греции, Финляндии и Болгарии.Камерная программаВедущие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и художественный руководитель Академии Лариса Гергиева представят программу из русских романсов и мировых оперных шедевров, а также серию открытых репетиций и вокальных мастер-классов. Выступления артистов пройдут в Москве, Севастополе, Ялте, Плёсе, Тихвине, Гатчине, Смоленске и т.д.Звонильная программаБолее 40 звонарей из России, Беларуси, Украины, Латвии, Германии, Финляндии, Франции и Казахстана приедут в Москву и примут участие в колокольных концертах в 50 храмах. Московские звоны по традиции будут проходить на лучших исторических и современных звонницах и колокольнях – на Красной площади, в Зарядье, Замоскворечье, на Таганке, в Коломенском, Сокольниках. К московской программе присоединятся Звенигород, Сергиев Посад, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль... и впервые – Финляндская православная церковь.Благотворительные концертыXVII Фестиваль традиционно пройдет в детских домах и интернатах, в домах инвалидов и ветеранов.Кульминацией Фестиваля станет традиционный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Поклонной горе 9 мая – в День Великой Победы.