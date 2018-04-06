По данному факту следователи проводят проверку

На предприятии в Костромской области погиб рабочий.Трагедия произошла в ночную смену на заводе «Свисс Кроно» в Шарье. Молодой человек работал электромонтером в оперативной ремонтной бригаде.По предварительной версии, он пытался устранить техническую неисправность в оборудовании по удалению бракованного ламината. Оборудование было обесточено, но по непонятной причине вновь заработало. Металлический мехнизм спустился вниз и придавил молодого человека.По данному факту следователи проводят проверку.