Уральская актриса дала откровенного интервью. Она рассказала о непростом детстве, наркотиках, пристрастию к бутылке и умершем сыне.

Уральская актриса дала откровенного интервью. Она рассказала о непростом детстве, наркотиках, пристрастию к бутылке иумершем сыне.Звезда вспомнила о своем взрослении в Екатеринбурге 90-х – она призналась, что ненавидела школу в СССР, которая, по ее мнению, быласоздана только для того, чтобы "всех уровнять" и стереть индивидуальность. "Насв школе так застраивали, это же советская школа была, даже не мечтайте, вотзавод напротив, вот туда. Больше вы нигде не нужны. Нам даже английский преподавалина уровне алфавита, чтобы мы недоразвитые были, чтобы двери этого мира неоткрывать", – рассказала актриса.Троянова призналась, что отличалась от своих сверстников,была неординарной, за что многое вытерпела. "То, что с нами вытворяли, как мыбыли под контролем, комнаты по делам несовершеннолетних, как коробки подъезжали.В школе нас запугивали. Мы не были бандитами, мы не были даже просто хулиганамипо-настоящему", – пояснила Яна.Актриса с горечью вспоминает свою молодость. Многие ее ровесникипогибли очень молодыми из-за массового распространения запрещенных веществ. "Этобыло страшное время. Мы выскакивали из средней школы, а нас трафикинаркотические уже встречают. И стоял выбор: пробовать наркотики или нет. Личнодля себя я решила, что пробовать не буду", – поведала Троянова.Зато звезда призналась, что очень рано попробовала алкоголь.Будучи 14-летней девчонкой, она распивала портвейн по подворотням. Эти шалости молодостине прошли бесследно, через много лет актриса крепко пристрастилась к рюмке: "Я бухалаочень сильно, был период в жизни после смерти сына… я дошла до своего дна,поняла, что так быть не может, я поняла, ради чего все это было?".Яна рассказала, что начала пить из-за того, что винила себя всмерти сына, но потом в ее жизни появилась вера в Бога. "Это его выбор… Ячестно могу сказать, что я в этом не виновата", – пояснила звезда ведущим Youtube-шоу "А поговорить…?".Напомним, 20-летний сын Яны Трояновой погиб в 2010 году. Онсовершил самоубийство. По словам сестры Яны Елены, Николай связался с плохойкомпанией и стал употреблять наркотики. Также женщина рассудила, что вплемяннике проявились гены отца. Мужчина много выпивал и вел себя крайнеагрессивно по отношению к близким.