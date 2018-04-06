Появилась вероятная версия ЧП в столичном
торговом центре Персей для детей. О том, что привело к трагедии, рассказал начальник
столичного главка МЧС Илья Денисов.
Появилась вероятная версия ЧП в столичном
торговом центре "Персей для детей". О том, что привело к трагедии, рассказал начальник
столичного главка МЧС Илья Денисов.
По его словам, причиной
пожара в ТЦ на улице Малая Семеновская, вероятнее всего, стала
неисправность приборов освещения, передает РИА Новости. Ранее источник
в экстренных службах сообщил, что к происшествию могла привести
перегрузка электросетей, которая вызвала короткое замыкание.
Пожар в ТЦ "Персей для детей" произошел 4 апреля. Погиб
один человек, пострадали шестеро спасателей. Один из них находится
в тяжелом состоянии, другие – средней тяжести.
Очаг возгорания находился на шестом этаже, где
располагаются склады ткацкой фабрики. Возбуждено уголовное дело
о халатности и причинении смерти по неосторожности.
Самое
ужасное, что на прошлой неделе в "Персее для детей" были учебные
тревоги и эвакуация. Проверка не выявила нарушений. Кроме того, с персоналом провели
обучающее занятие по действиям при возгорании. А когда 4 апреля снова сработала сигнализация, никто не
поверил, что случилось ЧП, и особо не торопился принимать меры.
Особое внимание пожарной безопасности в торговых центрах и местах массового скопления людей стали уделять после страшной трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", которая произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.