Появилась вероятная версия ЧП в столичном торговом центре Персей для детей. О том, что привело к трагедии, рассказал начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

Появилась вероятная версия ЧП в столичномторговом центре "Персей для детей". О том, что привело к трагедии, рассказал начальникстоличного главка МЧС Илья Денисов.По его словам, причинойпожара в ТЦ на улице Малая Семеновская, вероятнее всего, сталанеисправность приборов освещения, передает РИА Новости. Ранее источникв экстренных службах сообщил, что к происшествию могла привестиперегрузка электросетей, которая вызвала короткое замыкание.Пожар в ТЦ "Персей для детей" произошел 4 апреля. Погибодин человек, пострадали шестеро спасателей. Один из них находитсяв тяжелом состоянии, другие – средней тяжести.Очаг возгорания находился на шестом этаже, гдерасполагаются склады ткацкой фабрики. Возбуждено уголовное делоо халатности и причинении смерти по неосторожности.Самоеужасное, что на прошлой неделе в "Персее для детей" были учебныетревоги и эвакуация. Проверка не выявила нарушений. Кроме того, с персоналом провелиобучающее занятие по действиям при возгорании. А когда 4 апреля снова сработала сигнализация, никто неповерил, что случилось ЧП, и особо не торопился принимать меры.Особое внимание пожарной безопасности в торговых центрах и местах массового скопления людей стали уделять после страшной трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", которая произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.