Бывшая зазноба Николая Баскова модель Софи Кальчева рассказала
журналистам из-за чего ее роману с золотым голосом Росии пришел конец. Также девушка поведала о причинах переноса свадьбы певца и телеведущей
Виктории Лопыревой.
Бывшая зазноба Николая Баскова модель Софи Кальчева рассказала
журналистам из-за чего ее роману с "золотым голосом Росии" пришел конец. Также девушка поведала о причинах переноса свадьбы певца и телеведущей
Виктории Лопыревой.
Николай и Софи были очень красивой парой. Вместе они казались естественными, не наигранными, их чувства подкупали своей простотой,
многим казалось, что еще чуть-чуть и брачный союз двух звезд станет
реальностью. К сожалению, после трех лет отношений они расстались.
Наконец-то модель нашла в себе
силы поведать о причинах разрыва. "Вы знаете, это все так неожиданно произошло:
и для меня, и для него. Мы даже сами не можем найти точного ответа, почему так
случилось. Кто-то, видно, за нас что-то сделал", – разоткровенничалась девушка.
Кальчева не исключает, что завистники могли заколдовать, навести порчу на
их пару. "Может быть. Всякое бывает. Хотя я верю только в Бога. И в собственные
силы", – добавила звезда.
Затем Софи высказалась о затянувшейся помолвке Баскова и Лопыревой.
"Я у него как-то тоже спрашивала об этом, но он уходит от ответа. Говорит, что
у него много дел, концертов, выступлений. Да и она девушка занятая, с мячиком
ездит… Они люди немолодые, им не по двадцать лет.
Свадьба – это такой серьезный шаг. Необдуманные поступки можно совершать в молодости. А здесь нужно выходить замуж основательно и до конца дней", – прокомментировала барышня.
Кальчева
со смехом отметила, что певец и телеведущая стоят
друг друга. "Я, как любая женщина, хочу, чтобы он женился. Но пути Господни
неисповедимы. Если так получилось, что мы расстались, значит, он достоин
Лопыревой. Так ему и надо", – съязвила модель.
Несмотря ни на что, Софи благодарна Николаю Баскову за время, которое они провели вместе. С помощью знаменитого исполнителя девушка даже
запела. "Он меня многому научил: как выходить на сцену, как не бояться
зрителей. Все время меня поддерживал. Помню, я ему часто говорила: "Смотри, у
меня земля уходит из-под ног!" Он тут же брал меня за руки, и мы танцевали. Мы
действительно остались хорошими друзьями. Только вместе теперь не поем, как
раньше", – цитирует модель Sobesednik.ru
.