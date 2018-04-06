Бывшая зазноба Николая Баскова модель Софи Кальчева рассказала журналистам из-за чего ее роману с золотым голосом Росии пришел конец. Также девушка поведала о причинах переноса свадьбы певца и телеведущей Виктории Лопыревой.

Бывшая зазноба Николая Баскова модель Софи Кальчева рассказалажурналистам из-за чего ее роману с "золотым голосом Росии" пришел конец. Также девушка поведала о причинах переноса свадьбы певца и телеведущейВиктории Лопыревой.Николай и Софи были очень красивой парой. Вместе они казались естественными, не наигранными, их чувства подкупали своей простотой,многим казалось, что еще чуть-чуть и брачный союз двух звезд станетреальностью. К сожалению, после трех лет отношений они расстались.Наконец-то модель нашла в себесилы поведать о причинах разрыва. "Вы знаете, это все так неожиданно произошло:и для меня, и для него. Мы даже сами не можем найти точного ответа, почему такслучилось. Кто-то, видно, за нас что-то сделал", – разоткровенничалась девушка.Кальчева не исключает, что завистники могли заколдовать, навести порчу наих пару. "Может быть. Всякое бывает. Хотя я верю только в Бога. И в собственныесилы", – добавила звезда.Затем Софи высказалась о затянувшейся помолвке Баскова и Лопыревой."Я у него как-то тоже спрашивала об этом, но он уходит от ответа. Говорит, чтоу него много дел, концертов, выступлений. Да и она девушка занятая, с мячикомездит… Они люди немолодые, им не по двадцать лет.Свадьба – это такой серьезный шаг. Необдуманные поступки можно совершать в молодости. А здесь нужно выходить замуж основательно и до конца дней", – прокомментировала барышня.Кальчевасо смехом отметила, что певец и телеведущая стоятдруг друга. "Я, как любая женщина, хочу, чтобы он женился. Но пути Господнинеисповедимы. Если так получилось, что мы расстались, значит, он достоинЛопыревой. Так ему и надо", – съязвила модель.Несмотря ни на что, Софи благодарна Николаю Баскову за время, которое они провели вместе. С помощью знаменитого исполнителя девушка дажезапела. "Он меня многому научил: как выходить на сцену, как не боятьсязрителей. Все время меня поддерживал. Помню, я ему часто говорила: "Смотри, уменя земля уходит из-под ног!" Он тут же брал меня за руки, и мы танцевали. Мыдействительно остались хорошими друзьями. Только вместе теперь не поем, какраньше", – цитирует модель Sobesednik.ru