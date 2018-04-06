Бурными, продолжительными, переходящими в овации аплодисментами, как написала бы советская передовица, встретили актеры Табакерки новость о том, что теперь художественно руководить им будет Владимир Машков. На сбор труппы прессу не звали – она прошла в закрытом режиме.

Бурными, продолжительными, переходящими в овации аплодисментами, как написала бы советская передовица, встретили актеры "Табакерки" новость о том, что теперь художественно руководить им будет Владимир Машков. На сбор труппы прессу не звали – она прошла в закрытом режиме."Я не могу сказать, что мы очень долго размышляли о том, кто должен возглавить театр, созданный Олегом Табаковым. Мы решили назначить Владимира Машкова. – сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников. –Понимаю, вы это назначение воспринимаете благожелательно. Машков приступит к своим обязанностям, когда исполнится 40 дней после смерти Олега Табакова, Если бы он нас видел и слышал, то одобрил бы наш выбор"Сам же новый худрук начал свое обращение к труппе со слов: "Мне отступать некуда. Я много видел, и теперь я здесь"."Это огромная ответственность. Я не волнуюсь, потому что это моя жизнь, я в крайней степени собранности. Как завещал мой великий учитель Олег Табаков, „дело надо делать“. Мы будем продолжать его дело", – сказал Машков.Актер также добавил, что из-за новой должности ему, возможно, придется отказаться от некоторых ролей. "Я буду по возможности развиваться, но от каких-то долгоиграющих проектов придется отказаться", – отметил он.Владимир Машков служил в МХТ имени Чехова, а затем перешел в "Табакерку", которой руководил Олег Табаков. Но теперь, на посту худрука, Машков, безусловно, многое в театре поменяет. В частности, вероятно, изменится репертуарная политика, появятся новые актеры. Открытым остается вопрос о названии театра. До сих пор это был "Московский театр-студия под руководством Олега Табакова".Напомним, что большую часть времени русский Брюс Уиллис или, как его еще называют в США, "бородатый Сталлоне" проводит в Голливуде. Ходит по тусовкам, играет в казино, снимается в кино – роли достаются не главные, но гонорар получает солидный. Несколько лет назад он купил дом в Лос-Анджелесе. А еще приобрел роскошную яхту с камбузом, двумя спальнями, баром и бильярдной.