Движение по М7 ограничат. Трудности с проездом возникнут в ночь с 12 на 13 апреля. В это время в Петушинском районе будут монтировать надземные пешеходные переходы на 100 и 104 км федеральной автодороги. С 11 вечера и до 3 часов проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до 1 полосы.

06.04.2018Движение по М7 ограничат. Трудности с проездом возникнут в ночь с 12 на 13 апреля. В это время в Петушинском районе будут монтировать надземные пешеходные переходы на 100 и 104 км федеральной автодороги. С 11 вечера и до 3 часов проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до 1 полосы. А с 1:00 до 1:40 и с 4:30 до 5:00 движение на этих участках полностью перекроют.Метки: М-7, движение, переход, пешеход, ремонт