Киберпреступники взломали смартфон актрисы Риз Уизерспун. Интимные фото артистки попали в Сеть.

Киберпреступники взломали смартфонактрисы Риз Уизерспун. Интимные фото артистки попали в Сеть.На обнародованных селфи красотка, ну очень похожая на голливудскую звезду, позирует, лежа в кровати.Девушка обнажена, и ракурс открывает вид на грудь артистки, сообщает Telegram-каналSuper.Добавим, что это неединственные снимки девушки, которые оказались в общем доступе. Теперь в интернете "гуляют" фото красотки в купальнике у бассейна и ваннойкомнаты.Кстати, в 2013 году хакеры "слили"изображения некой барышни, которая напоминает знаменитуюУизерспун. Однако онали это на фото, тогда установить не удалось.Добавим,что соцсети захлестнула лавина голых голливудских див. Вниманиюобщественности были представлены неприличные моменты личной жизни и"обнаженного" самолюбования Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст,Аврил Лавин, Рэйчел Николс, Рианны и многих других.После взлома часть звездныхвладельцев рассекреченных аккаунтов убеждали, что в интернет попали фейки.Другие подтвердили подлинность фото, но с оговоркой, что давно удалили этифотографии. Компания Apple, на чьем сервисе хранились личные фото звезд,пояснила: хакеры получили доступ путем подбора паролей и ответов насекретные вопросы. Взлом серверов представители бренда опровергли. Расследованиемзанималось ФБР.