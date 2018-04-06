Актриса рада, что все так обернулось. И приветствует назначение актера на пост худрука Табакерки.

Актриса рада, что все так обернулось. И приветствует назначение актера на пост худрука "Табакерки".Новость о назначении актера Владимира Машкова на пост худрука "Табакерки" с воодушевлением восприняла вдова Олега Табакова. "Теперь я спокойна за театр. Ведь главное, чтобы театр развивался. Олег Павлович всегда считал, что главный талант Машкова – это режиссура, помимо его актерских дарований. И он так мечтал, чтобы Володя вернулся в театр. Вообще, у них была такая всегда особая связь друг с другом", – улыбается Зудина. Она в восторге от его человеческого достоинства, харизмы и актерского дарования.Она уверена, что Машкову решение возглавить один из лучших столичных театров далось непросто. "Я знаю, что в театре теперь будет та жизнь, которую любил Олег Павлович, будет настоящая работа. Важна очень энергия, вдохновение, необходимые театру. Владимир Машков обладает такими качествами, и еще он очень большой души человек", – цитирует вдову ТабаковаНапомним, что на похоронах Олега Табакова Машков очень поддержал членов семьи покойного. Несмотря на большие черные очки, скрывающие лицо, актер выглядел настоящим мачо. И как истинный джентльмен был невероятно внимателен к убитой горем Зудиной. В начале траурной церемонии актриса старалась держать себя в руках, но вскоре от добрых слов и соболезнований сломалась и расплакалась. Машков стал успокаивать коллегу. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные представителями прессы.Напомним, что предложение возглавить "Табакерку" Владимиру Машкову поступило лично от министра культуры России Владимира Мединского. Ему предлагали на выбор и руководство МХТ имени Чехова, но Машков сразу отказался от этого поста в пользу режиссера Сергея Женовача.