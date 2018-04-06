В одном из выпусков воскресной кулинарной передачи Юлии Высоцкой Едим дома! на телеканале НТВ актриса предложила зрителям рецепты вкуснейших пасхальных куличей. Один из них Dni.ru публикует для своих читателей.
В одном из выпусков воскресной кулинарной передачи Юлии Высоцкой "Едим дома!" на телеканале НТВ актриса предложила зрителям рецепты вкуснейших пасхальных куличей. Один из них Dni.ru публикует для своих читателей.
Ингредиенты: пшеничная мука – 1 килограмм, молоко – 600 миллилитров, дрожжи – 20 грамм, сахар – одна щепотка, миндаль – 200 грамм, кардамон – 6-9 зерен, лимон – 1 штука, сливочное масло – 200 грамм, изюм – 200 грамм. Приятного аппетита!