Обнаружились новое
гражданство и местонахождение основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова.
Оказывается, предприниматель стал британским подданным.
Обнаружились новое
гражданство и местонахождение основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова.
Оказывается, предприниматель стал британским подданным.
О
том, что Дуров получил гражданство Великобритании, видно по записи в открытом реестре
юридических лиц этой страны. Так, 28 февраля бизнесмен зарегистрировал в
королевстве компанию Тelegram open network limited.
При
этом в графе "гражданство" указана Великобритания. Кроме того, соединенное
королевство также значится как страна его проживания.
Также
Павел Дуров, помимо российского, имеет гражданство государства Сент-Китс и
Невис, располагающегося на Карибских островах. Он получил его, покинув нашу
страну в 2013 году. По словам Дурова, гражданство в этой стране позволяет ему
передвигаться по Европейскому
союзу и Великобритании без виз.
Напомним, предприниматель покинул Россию после скандала с
продажей акций соцсети "ВКонтакте" и ухода с поста ее гендиректора. Дуров
отмечал, что возвращаться на родину не собирается. В мае 2017 года СМИ сообщали,
что бизнесмен постоянно живет в Финляндии.
Как писали Dni.Ru, 29 марта этого года произошел
массовый сбой в работе Telegram. Пользователи по
всему миру не могли загрузить программу. Руководитель Telegram Павел
Дуров объяснил масштабные сбои в работе мессенджера отключением электричества
на серверах в Европе.