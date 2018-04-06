Обнаружились новое гражданство и местонахождение основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова. Оказывается, предприниматель стал британским подданным.

Обнаружились новоегражданство и местонахождение основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова.Оказывается, предприниматель стал британским подданным.том, что Дуров получил гражданство Великобритании, видно по записи в открытом реестреюридических лиц этой страны. Так, 28 февраля бизнесмен зарегистрировал вкоролевстве компанию Тelegram open network limited.Приэтом в графе "гражданство" указана Великобритания. Кроме того, соединенноекоролевство также значится как страна его проживания.ТакжеПавел Дуров, помимо российского, имеет гражданство государства Сент-Китс иНевис, располагающегося на Карибских островах. Он получил его, покинув нашустрану в 2013 году. По словам Дурова, гражданство в этой стране позволяет емупередвигаться по Европейскомусоюзу и Великобритании без виз.Напомним, предприниматель покинул Россию после скандала спродажей акций соцсети "ВКонтакте" и ухода с поста ее гендиректора. Дуровотмечал, что возвращаться на родину не собирается. В мае 2017 года СМИ сообщали,что бизнесмен постоянно живет в Финляндии.Как писали Dni.Ru, 29 марта этого года произошелмассовый сбой в работе Telegram. Пользователи повсему миру не могли загрузить программу. Руководитель Telegram ПавелДуров объяснил масштабные сбои в работе мессенджера отключением электричествана серверах в Европе.