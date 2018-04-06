Паводок наступает. Сегодня региональные спасатели отчитались о готовности. Малые реки Владимирской области ото льда уже освободились. В начале следующей недели вскрываются Нерль и Клязьма. Последняя в очереди Ока. По прогнозам спасателей при наихудшем сценарии в зоне подтопления окажутся 22 населённых пункта в 13 муниципальных образованиях.

06.04.2018Паводок наступает. Сегодня региональные спасатели отчитались о готовности. Малые реки Владимирской области ото льда уже освободились. В начале следующей недели вскрываются Нерль и Клязьма. Последняя в очереди Ока. По прогнозам спасателей при наихудшем сценарии в зоне подтопления окажутся 22 населённых пункта в 13 муниципальных образованиях. Отдельной строчкой идут Вязниковский и Муромский районы. Там 28 сёл и деревень могут оказаться отрезанными от цивилизации. По словам руководства тревожного ведомства к разгулу стихии всё готово. В тех местах, где разводят понтонные мосты, на время паводка организуется лодочная переправа населения. Также доставка жителей отрезанных большой водой посёлков на другой берег будет проходить с помощью плавающих транспортёров.Руслан Блинов, первый зам.начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: "Заблаговременно завезены лекарства и продовольствия на эти территории. В период отрезания от основных территорий там будут работать продовольственные лавки. Вопросы организации служб экстренного реагирования также решены. В тех муниципалитетах, где есть угрозы, как подтоплению, так и отрезанию, подготовлены к работе пункты временного размещения на базе профилакториев, гостиниц. Они все проверены. У нас все муниципальные образования проверены, и все готовы к выполнению задач по предназначению".Метки: паводок, МЧС, переправа, подтопление, отрезаны, Блинов