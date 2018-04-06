Стало известно, почему певицу Анну Нетребко не пустили в Лондонский
театр. Произошел сбой в системе бронирования и семья оперной дивы не смогла
попасть на постановку Аладдин.
Стало известно, почему певицу Анну Нетребко не пустили в Лондонский
театр. Произошел сбой в системе бронирования и семья оперной дивы не смогла
попасть на постановку "Аладдин".
По словам представителя пиар-агентства The Corner Shop, сотрудничающего
с театром, в период с 31 марта по 2 апреля в системе произошло двойная покупка билетов
на одни и те же места. В настоящее время техническая проблема полностью решена.
А всем клиентам, которых затронула эта проблема, предложили возмещение или
возможность прийти в другой день, сообщает РБК.
Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram
Анна Нетребко опубликовала фотографии, сделанные из зрительного зала одного из
театров в Лондоне. Певица сообщила, что вместе с семьей пришла смотреть детскую
постановку. Однако в следующем видео Нетребко объявила, что их выгнали.
"За пять минут до начала шоу "Аладдин" нас согнали с мест,
выгнали из театра, потому что наши билеты кому-то еще продали", – объявила
Анна Нетребко. Оперная дива сообщила, что приобрела билеты накануне за 600
евро, а они оказались недействительными. "А теперь мы идем получать деньги
обратно", – вставил муж Анны Юзиф Эйвазов.
Чуть позже Нетребко снова связалась с многочисленными
поклонниками. "Всем привет. Мы в порядке, ничего страшного. Тишка тоже
(Анна указала на своего сына Тьяго. – Прим. ред.) сначала расстроился, но
потом... На самом деле это неважно, кто ты – известный, богатый. С любым
человеком это может случиться", – отметила Нетребко.