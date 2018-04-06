Стало известно, почему певицу Анну Нетребко не пустили в Лондонский театр. Произошел сбой в системе бронирования и семья оперной дивы не смогла попасть на постановку Аладдин.

Стало известно, почему певицу Анну Нетребко не пустили в Лондонскийтеатр. Произошел сбой в системе бронирования и семья оперной дивы не смоглапопасть на постановку "Аладдин".По словам представителя пиар-агентства The Corner Shop, сотрудничающегос театром, в период с 31 марта по 2 апреля в системе произошло двойная покупка билетовна одни и те же места. В настоящее время техническая проблема полностью решена.А всем клиентам, которых затронула эта проблема, предложили возмещение иливозможность прийти в другой день, сообщает РБК.Ранее на своей официальной страничке в социальной сети InstagramАнна Нетребко опубликовала фотографии, сделанные из зрительного зала одного изтеатров в Лондоне. Певица сообщила, что вместе с семьей пришла смотреть детскуюпостановку. Однако в следующем видео Нетребко объявила, что их выгнали."За пять минут до начала шоу "Аладдин" нас согнали с мест,выгнали из театра, потому что наши билеты кому-то еще продали", – объявилаАнна Нетребко. Оперная дива сообщила, что приобрела билеты накануне за 600евро, а они оказались недействительными. "А теперь мы идем получать деньгиобратно", – вставил муж Анны Юзиф Эйвазов.Чуть позже Нетребко снова связалась с многочисленнымипоклонниками. "Всем привет. Мы в порядке, ничего страшного. Тишка тоже(Анна указала на своего сына Тьяго. – Прим. ред.) сначала расстроился, нопотом... На самом деле это неважно, кто ты – известный, богатый. С любымчеловеком это может случиться", – отметила Нетребко.