Фейковая история с причастностью Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассыпается прямо на глазах. Оба выжили и идут на поправку. Казалось бы, Юлия Скрипаль, как гражданка России, должна пообщаться с представителями нашего посольства и прояснить ситуацию, окончательно опровергнув все лживые обвинения со стороны Запада в адрес Москвы. Тем не менее, от разговора с российским диппредставительством она фактически отказалась. Учитывая явную незаинтересованность Лондона в объективном расследовании случившегося, демарш дочери беглого шпиона выглядит крайне подозрительно.

Фейковая история с причастностью Москвы к отравлениюбывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассыпается прямо на глазах.Оба выжили и идут на поправку. Казалось бы, Юлия Скрипаль, как гражданкаРоссии, должна пообщаться с представителями нашего посольства и прояснитьситуацию, окончательно опровергнув все лживые обвинения со стороны Запада вадрес Москвы. Тем не менее, от разговора с российским диппредставительством онафактически отказалась. Учитывая явную незаинтересованность Лондона вобъективном расследовании случившегося, демарш дочери беглого шпиона выглядиткрайне подозрительно.Юлия Скрипаль впервые заговорила 5 апреля – спустямесяц после того, как их с отцом нашли в несознательном состоянии в небольшомбританском городке Солсбери. Девушка заявила, что идет на поправку и чувствуетсебя лучше.После того, как пострадавшая пришла в сознание ей былопередано предложение российского посольства об организации консульскогодоступа. Были сообщены имя и контактные данные сотрудников консульского отдела,которые готовы незамедлительно приехать к Скрипаль.Казалось бы, гражданка России после того, как попала вкрайне неприятную ситуацию за границей, должна быть максимально заинтересованав общении с дипломатическими представителями своей страны. Те подскажут,помогут. Все-таки чужая страна, мало ли что может произойти. А тут ты, чтоназывается, под крылом посольства.По сообщению Reuters, представители британскоговнешнеполитического ведомства передали Скрипаль предложение о консульскойпомощи со стороны посольства. "Сейчас госпожа Скрипаль способна решитьбудет ли она принимать это предложение и когда именно она будет это делать, нона данный момент она этого не сделала", – заявил представитель британскоговнешнеполитического ведомства", – заявили во внешнеполитическом ведомствеСоединенного Королевства.Однако дочь беглого шпиона от общения с российскимидипломатами фактически отказалась. Ведь если предложение есть, а никакогоответа не поступает, значит Скрипаль по каким-то причинам не желает приниматьпредложенную ей помощь.А причины могут быть очень разные. Например, страх.Нет, не перед российским посольством. А перед нашими "британскимипартнерами". Теми самыми, которые весь последний месяц без устали фабриковалифейковые обвинения в адрес России, якобы причастной к отравлению беглогосотрудника ГРУ и его дочери.Давайте посмотрим на ситуацию со стороны. ОтравлениемСкрипаля Запад воспользовался сполна, в очередной раз раскрутив маховикантироссийской истерии. Не исключено, что в Лондоне сидели и ждали, что отец идочь умрут. Цинично? Несомненно. Но такова вся современная западная политика.В таком случае можно было бы проводить еще болеежесткую антироссийскую линию. Как говорится, то, что доктор прописал. Но вотведь незадача. Скрипаль жива и вроде как даже здорова, идет на поправку и ееотец. "Он хорошо отзывается на лечение, он быстро идет на поправку ибольше не находится в критическом состоянии", – заявила медицинскийдиректор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард.Для Лондона выживание Скрипалей невыгодно. Живые издоровые они становятся не только бесполезными для Лондона, но и опасными. Ведьто, что они могут рассказать о своем отравлении, способно сыграть противЛондона и в мгновение разрушить выстраиваемые им на протяжении месяцаполитические интриги.В таком случае Юлии Скрипаль могли просто"порекомендовать" не встречаться с российскими представителями.Аргументы могли быть самыми разными. К примеру, британцы заявили, что ее и отцаотравила "коварная Россия". Конечно, после такого желание встречисразу же пропадает. Вероятно также, что в ход были пущены банальные угрозы сжеланием заткнуть Скрипаль, чтобы она в случае чего не сболтнула"лишнего".А раз так, то Великобритания фактически удерживает взаложниках гражданку России и оказывает на нее давление. Разумеется, ни о какихсамостоятельных решениях Юлии Скрипаль говорить не приходится. Она становитсялишь пешкой, разменной монетой в гнусных политических игрищах Лондона, которыйбоится, что миру наконец откроется правда о его махинациях."Конечно положению Юлии Скрипаль не позавидуешь,одному Богу известно какие именно методы к ней сейчас применяет британскаясторона. Не исключено, что оказывается психологическое давление", -прокомментировал ситуацию Dni.Ru член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Вместе с тем эксперт подчеркивает, что если бы Скрипальдействительно хотела пролить свет на несправедливую травлю в отношении России,то согласилась бы принять помощь, которую ей готово предоставить российскоедиппредставительство. "Это безусловно разочаровывает и выглядит оченьнекрасиво. Ей пора вспомнить чья она гражданка – России илиВеликобритании", – резюмировал он.Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 мартав бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии.Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывшийсотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок",разработка которого якобы велась в СССР. Лондон принялся обвинять в случившемсяМоскву. В результате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.