Фейковая история с причастностью Москвы к отравлению
бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассыпается прямо на глазах.
Оба выжили и идут на поправку. Казалось бы, Юлия Скрипаль, как гражданка
России, должна пообщаться с представителями нашего посольства и прояснить
ситуацию, окончательно опровергнув все лживые обвинения со стороны Запада в
адрес Москвы. Тем не менее, от разговора с российским диппредставительством она
фактически отказалась. Учитывая явную незаинтересованность Лондона в
объективном расследовании случившегося, демарш дочери беглого шпиона выглядит
крайне подозрительно.
Фейковая история с причастностью Москвы к отравлению
бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассыпается прямо на глазах.
Оба выжили и идут на поправку. Казалось бы, Юлия Скрипаль, как гражданка
России, должна пообщаться с представителями нашего посольства и прояснить
ситуацию, окончательно опровергнув все лживые обвинения со стороны Запада в
адрес Москвы. Тем не менее, от разговора с российским диппредставительством она
фактически отказалась. Учитывая явную незаинтересованность Лондона в
объективном расследовании случившегося, демарш дочери беглого шпиона выглядит
крайне подозрительно.
Юлия Скрипаль впервые заговорила 5 апреля – спустя
месяц после того, как их с отцом нашли в несознательном состоянии в небольшом
британском городке Солсбери. Девушка заявила, что идет на поправку и чувствует
себя лучше.
После того, как пострадавшая пришла в сознание ей было
передано предложение российского посольства об организации консульского
доступа. Были сообщены имя и контактные данные сотрудников консульского отдела,
которые готовы незамедлительно приехать к Скрипаль.
Казалось бы, гражданка России после того, как попала в
крайне неприятную ситуацию за границей, должна быть максимально заинтересована
в общении с дипломатическими представителями своей страны. Те подскажут,
помогут. Все-таки чужая страна, мало ли что может произойти. А тут ты, что
называется, под крылом посольства.
По сообщению Reuters, представители британского
внешнеполитического ведомства передали Скрипаль предложение о консульской
помощи со стороны посольства. "Сейчас госпожа Скрипаль способна решить
будет ли она принимать это предложение и когда именно она будет это делать, но
на данный момент она этого не сделала", – заявил представитель британского
внешнеполитического ведомства", – заявили во внешнеполитическом ведомстве
Соединенного Королевства.
Однако дочь беглого шпиона от общения с российскими
дипломатами фактически отказалась. Ведь если предложение есть, а никакого
ответа не поступает, значит Скрипаль по каким-то причинам не желает принимать
предложенную ей помощь.
А причины могут быть очень разные. Например, страх.
Нет, не перед российским посольством. А перед нашими "британскими
партнерами". Теми самыми, которые весь последний месяц без устали фабриковали
фейковые обвинения в адрес России, якобы причастной к отравлению беглого
сотрудника ГРУ и его дочери.
Давайте посмотрим на ситуацию со стороны. Отравлением
Скрипаля Запад воспользовался сполна, в очередной раз раскрутив маховик
антироссийской истерии. Не исключено, что в Лондоне сидели и ждали, что отец и
дочь умрут. Цинично? Несомненно. Но такова вся современная западная политика.
В таком случае можно было бы проводить еще более
жесткую антироссийскую линию. Как говорится, то, что доктор прописал. Но вот
ведь незадача. Скрипаль жива и вроде как даже здорова, идет на поправку и ее
отец. "Он хорошо отзывается на лечение, он быстро идет на поправку и
больше не находится в критическом состоянии", – заявила медицинский
директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард.
Для Лондона выживание Скрипалей невыгодно. Живые и
здоровые они становятся не только бесполезными для Лондона, но и опасными. Ведь
то, что они могут рассказать о своем отравлении, способно сыграть против
Лондона и в мгновение разрушить выстраиваемые им на протяжении месяца
политические интриги.
В таком случае Юлии Скрипаль могли просто
"порекомендовать" не встречаться с российскими представителями.
Аргументы могли быть самыми разными. К примеру, британцы заявили, что ее и отца
отравила "коварная Россия". Конечно, после такого желание встречи
сразу же пропадает. Вероятно также, что в ход были пущены банальные угрозы с
желанием заткнуть Скрипаль, чтобы она в случае чего не сболтнула
"лишнего".
А раз так, то Великобритания фактически удерживает в
заложниках гражданку России и оказывает на нее давление. Разумеется, ни о каких
самостоятельных решениях Юлии Скрипаль говорить не приходится. Она становится
лишь пешкой, разменной монетой в гнусных политических игрищах Лондона, который
боится, что миру наконец откроется правда о его махинациях.
"Конечно положению Юлии Скрипаль не позавидуешь,
одному Богу известно какие именно методы к ней сейчас применяет британская
сторона. Не исключено, что оказывается психологическое давление", -
прокомментировал ситуацию Dni.Ru член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Вместе с тем эксперт подчеркивает, что если бы Скрипаль
действительно хотела пролить свет на несправедливую травлю в отношении России,
то согласилась бы принять помощь, которую ей готово предоставить российское
диппредставительство. "Это безусловно разочаровывает и выглядит очень
некрасиво. Ей пора вспомнить чья она гражданка – России или
Великобритании", – резюмировал он.
Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта
в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии.
Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший
сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок",
разработка которого якобы велась в СССР. Лондон принялся обвинять в случившемся
Москву. В результате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.