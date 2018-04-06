Дипломы и памятные подарки вручены авторам из Владимира и Камешково, чьи работы были признаны лучшими среди десятков других, присланных на конкурс.

5 апреля в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса по созданию социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!».На мероприятии присутствовали начальник УНК УМВД России по Владимирской области полковник полиции Петр Бузин, председатель общественного совета при региональном УМВД Татьяна Сидорова, представители городской администрации.Приветствуя победителей, Петр Бузин отметил, что конкурс, который проводится уже несколько лет подряд, остается популярным среди разных возрастных и социальных групп. В этом году на рассмотрение было прислано более ста работ от персональных авторов и творческих коллективов из областного центра и разных районов области.Выбрать лучших было не так просто. Члены жюри, в состав которого вошли представители медицинских, социальных и общественных организаций, внимательно изучили каждую работу, оценив её по ряду критериев.Победителями в разных номинациях были признаны:- Смирнова Анна, ученица 8 класса школы №28 (г. Владимир) - лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики;- коллектив МАО ДО Центра творчества «Апельсин» (г. Камешково) - лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни;- коллектива МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» (г. Владимир) - лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.Победителям регионального этапа конкурса вручены дипломы и памятные подарки. Их работы будут направлены для участия во втором – федеральном этапе, который завершится 20 апреля 2018 года.