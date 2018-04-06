Вердикт - виновны. В Гусь-Хрустальном оглашён приговор бывшим сотрудникам полиции. 28-летний оперуполномоченный Артём Савельев, и 41-летний старший следователь отдела по раскрытию имущественных преступлений Александр Булахтин признаны виновными в мошенничестве. Следствие установило, что в 2015 и 2016 годах Савельев, используя авторитет представителя власти, оформлял фиктивные сделки с жильём пенсионеров.

06.04.2018Вердикт - виновны. В Гусь-Хрустальном оглашён приговор бывшим сотрудникам полиции. 28-летний оперуполномоченный Артём Савельев, и 41-летний старший следователь отдела по раскрытию имущественных преступлений Александр Булахтин признаны виновными в мошенничестве. Следствие установило, что в 2015 и 2016 годах Савельев, используя авторитет представителя власти, оформлял фиктивные сделки с жильём пенсионеров. Так, оперуполномоченный оформил две доверенности на жильё и земельные участки 68-летнего пенсионера-инвалида на сумму более 800 тысяч рублей. А потом, при помощи Булахтина, попытался провернуть сделку с недвижимостью 81-летней пенсионерки общей суммой больше полумиллиона. В обоих случаях, Савельев без труда давал пенсионерам нужные для подписи бумаги. Пожилые люди, подписывали, всё, что просил полицейский, уверенные, что он не может навредить. Первыми неладное заподозрили сотрудники Росреестра, они признали документы не действительными. Но оба полицейских так и не признали вину.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Цинизм проявлялся и в выражениях, в отношении к тем престарелым людям, на которых они делали расчёт. Савельев о заслуженном человеке Людмиле Никитичне говорил так:У бабки что-то с головой, она даже не помнит, что я к ней приходил".Савельев получил 7 с половиной лет в колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей, а Булахтин, обвиняемый только в покушении на мошенничество получил 4 года условно.Метки: криминал, мошенничество, полиция, полицейские, пенсионеры, жилье, следствие, суд, колония