В недавней пресс-конференции телеведущая Ольга Бузова объявила о создании своей империи. Звезда запускает собственную криптовалюту бузкоин и коммуникационную
платформу Buzar. Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич сообщил
корреспондентам Dni.Ru, что новое детище красотки ждет скорый крах.
В недавней пресс-конференции телеведущая Ольга Бузова объявила о создании своей империи. Звезда запускает собственную криптовалюту бузкоин и коммуникационную
платформу Buzar. Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич сообщил
корреспондентам Dni.Ru, что новое детище красотки ждет скорый крах.
Специалист заявил, что с большой долей вероятности артистка
уже получила гонорар и в дальнейшем “в своем проекте” будет принимать весьма
малозначительное участие. По уверению Александра телеведущую использовали как
живой рекламный плакат. "Речь для презентации выучена и произнесена с разной
степенью осмысления, тем не менее, эффект достигнут: СМИ мгновенно донесли
информацию до потенциальных клиентов с максимально возможным охватом", – пояснил эксперт.
Он уверен, что перечисленный Ольгой набор начинаний обещает, что спектр услуг новой компании может быть шире, чем у Google и Facebook вместе взятых. "Презентация Buzar действительно говорит об “имперских
планах”. "Считается, что мелкие инвесторы менее требовательны к деталям
бизнес-плана, а на волне хайпа вокруг криптовалют и вовсе делают свой выбор на
основе громкого имени или красивой презентации", -
сообщил профессионал.
По мнению финансиста использовать звезд шоу-бизнеса в рекламе
виртуальной валюты (ICO)
считается в глобальном крипто-комьюнити дурным тоном. В любом случае, Купцикевич
уверен, что этот "ребенок" Бузовой нежизнеспособен. Это проект-махинация (скам-проект)
с пустой, раздутой идеей без шансов на фактическую реализацию.
Он привел пример из недавнего прошлого: "Совсем недавно
организаторы разрекламированного боксером Флойдом Мейвезером ICO Centra Tech
были задержаны по предписанию SEC из-за мошеннических действий". Специалист обращает
внимание любителей цифровых финансов, что действительно сильные проекты
рекламируются на уровне комьюнити, деньги привлекает команда разработчиков с
понятной четкой идеей проекта.
Купцикевич отмечает, что спрос на криптовалюты пошел на
спад. "По данным исследования Satis Group 81% всех ICO оказались “скамом” (мошенничеством-
прим. ред.). Особенно сильный интерес со стороны русскоговорящих связан с
возможностью красиво о себе заявить и также красиво выйти с собранным деньгами,
не неся никакой ответственности за счет той самой децентрализации и анонимности.
Потому риски огромны, и с большой вероятностью доверчивые граждане лишатся
своих средств", – пояснил Александр.