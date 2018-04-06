Стало известно, что 22 российских атлета получили разрешение на прием запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов для терапии. Об этом сообщил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Стало известно, что 22 российских атлета получили разрешение на прием запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов для терапии. Об этом сообщил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.По егословам, в 2017 году с запросами о терапевтических исключениях обратились 98 отечественных спортсменов. Ганусотметил, что 33 из них передано на рассмотрение в Антидопинговое агентствоВеликобритании (UKAD)."Из ниходобрено 22 обращения и отказано по десяти. На рассмотрении – одно", – цитируетглаву РУСАДА радиостанция "Говорит Москва". Он добавил, что остальные запросыспортсменов не были переданы.Юрий Ганусподчеркнул, что пока антидопинговое российское ведомство "находится внесоответствии" требованиям WADA, работу с просьбами россиян ведет UKAD. По егословам, выводы британцев совпадают с мнением комитета по терапевтическимисключениям РУСАДА. WADA выдает терапевтические исключения спортсменам в томслучае, если запрещенному препарату при лечении нет альтернативы, а также вслучаях, когда без него здоровью спортсмена будет причинен ущерб.Ранее российскихспортсменов наказали за новый допинг-скандал. Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежнуюсборную нашей страны серебряной медали чемпионата Европы – 2017. Такоерешение было принято в связи с тем, что три игрока команды "нарушилиантидопинговые правила".