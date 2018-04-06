Россию
продолжает атаковать эпидемия гриппа и ОРВИ. Еще в конце февраля эпидемический
порог был превышен в 17 субъектах страны, то в марте – уже в 24.
Россию
продолжает атаковать эпидемия гриппа и ОРВИ. Еще в конце февраля эпидемический
порог был превышен в 17 субъектах страны, то в марте – уже в 24.
К первым числам апреля число регионов,
охваченных этими опасными заболеваниями, выросло до 29. Так, в Саратовской области норма превышена на 51,5%, в Воронежской —
на 33%, в Нижнем Новгороде – на 30%. В Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ
оказалась на 23,7% выше эпидемического порога. Кроме того, были
зарегистрированы два случая смерти от гриппа.
В Москве эпидемический порог оказался превышен всего на
2%. В
Подмосковье превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в 23-х
муниципальных образованиях, передает "Газета.Ru".
За последнюю неделю в России были обследованы более 11 тысяч
человек. Среди выявленных вирусов гриппа преобладали А(H1N1) pdm09 (29,08%) и В
(21,46%). Из числа вирусов не гриппозной этиологии преобладают РС-вирусы —
35,6%, вирусы парагриппа составили – 18,4%, аденовирусы – 16,8%, другие вирусы
не гриппозной этиологии – 29,2%.
Особую опасность представляют собой осложнения после гриппа. Это
пневмония, тяжелые поражения почек и даже менингит. В группе риска находятся
дети, пожилые люди, беременные те, кто страдает с сердечнососудистыми
заболеваниями.