Россию продолжает атаковать эпидемия гриппа и ОРВИ. Еще в конце февраля эпидемический порог был превышен в 17 субъектах страны, то в марте – уже в 24.

Россиюпродолжает атаковать эпидемия гриппа и ОРВИ. Еще в конце февраля эпидемическийпорог был превышен в 17 субъектах страны, то в марте – уже в 24.К первым числам апреля число регионов,охваченных этими опасными заболеваниями, выросло до 29. Так, в Саратовской области норма превышена на 51,5%, в Воронежской —на 33%, в Нижнем Новгороде – на 30%. В Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИоказалась на 23,7% выше эпидемического порога. Кроме того, былизарегистрированы два случая смерти от гриппа.В Москве эпидемический порог оказался превышен всего на2%. ВПодмосковье превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в 23-хмуниципальных образованиях, передает "Газета.Ru".За последнюю неделю в России были обследованы более 11 тысяччеловек. Среди выявленных вирусов гриппа преобладали А(H1N1) pdm09 (29,08%) и В(21,46%). Из числа вирусов не гриппозной этиологии преобладают РС-вирусы —35,6%, вирусы парагриппа составили – 18,4%, аденовирусы – 16,8%, другие вирусыне гриппозной этиологии – 29,2%.Особую опасность представляют собой осложнения после гриппа. Этопневмония, тяжелые поражения почек и даже менингит. В группе риска находятсядети, пожилые люди, беременные те, кто страдает с сердечнососудистымизаболеваниями.