ОМВД России по району Перово разыскивает пропавшего без вести Солиева Сардорбека Усмонжоновича, 02.09.1989 года рождения...

ОМВД России по району Перово разыскивает пропавшего без вести Солиева Сардорбека Усмонжоновича, 02.09.1989 года рождения, уроженца Республики Узбекистан, который 20 января 2018 года ушел из дома на Перовской улице и до настоящего времени не вернулся.Приметы: на вид 25-30 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы черные коротко стриженные, глаза карие.На момент исчезновения был одет в темно-синюю куртку выше колен, спортивные штаны темно-синего цвета, ботинки высокие черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 304-97-04, 8 (495) 304-97-05 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73