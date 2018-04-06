Нефть вернулась в область минимумов начала недели, оказавшись под давлением в связи с продажей рисковых активов на очередном витке торгового конфликта. Ночью Трамп дал указание рассмотреть возможность ввести пошлины еще 100 млрд. долларов в отношении китайского импорта.

Нефть вернулась в область минимумов начала недели, оказавшись под давлением в связи с продажей рисковых активов на очередном витке торгового конфликта. Ночью Трамп дал указание рассмотреть возможность ввести пошлины еще 100 млрд. долларов в отношении китайского импорта.В результате Brent опустилась до 67.70 долларов за баррель, потеряв 70 центов от уровней закрытия четверга. В минусе на 0.2-0.3% основные азиатские площадки, а фьючерсы на S&P500 открылись падением более чем на 1%. Это формирует негативный фон для российской валюты с утра.Однако, даже на сравнительно позитивной вчерашней динамике рынка, рубль сдавал позиции. Пара USD/RUB прибавила 26 копеек до 57.71, а EUR/RUB – вырос на 6 копеек до 70.62. Ослабление к доллару в основном вызвано приростом последнего на форекс.Сегодня с утра негативная динамика российской валюты, вероятно, сохранится за счет осторожного отношения к рисковым активам. Впрочем, рынки могут "отложить" сильные движения вплоть до публикации данных по занятости в США, чтобы сделать ставки на основе всех имеющихся важных данных.Ожидается, что в США уровень безработицы снизится до 4%, а занятость вырастет примерно на 190 тыс. после 313 тыс. месяцем ранее. Сильный прирост занятости способен оказать поддержку спросу на риски и поддержать фондовые площадки и нефть.В то же время, не менее влияние способны оказать данные по зарплатам. Ускорение темпов роста зарплат может вызывать дополнительное укрепление американской валюты на ожиданиях более решительного настроя ФРС в предстоящие месяцы.