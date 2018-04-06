В своей ненависти ко всему русскому украинские
чиновники, похоже, перешли все разумные границы. За два дня до православной
Пасхи в Незалежной объявили войну куличам и матрешкам.
В своей ненависти ко всему русскому украинские
чиновники, похоже, перешли все разумные границы. За два дня до православной
Пасхи в Незалежной объявили войну куличам и матрешкам.
Вице-премьера по вопросам европейской
и евроатлантической интеграции Украины расстроили матрешки. Чиновница не
поленилась изложить свои мысли по этому поводу на странице в Facebook. Барышня получила "моральный удар
ниже пояса", увидев на пасхальных товарах в магазине
матрешку – символ России.
"Едешь поздно с работы домой, осознаешь, что
времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет,
заходишь в магазин и получаешь моральный удар ниже пояса. Почему?
Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца
матрешками", – посетовала Климпуш-Цинцадзе.
Накануне символ Пасхи – кулич – был объявлен на Украине
вне закона, передает . Местные националисты призвали отказаться от использования этого слова и чаще употреблять его украинский аналог
"паска".
"Прошу провести
этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу,
чтобы пытались наши паски какими-то собачьими "куличами"
обозвать", – написал в соцсетях лидер движения "С14"
Евгений Карась.
При этом один из пользователей
в комментариях разместил фотографию из столовой Верховной рады, где
на ценнике традиционного пасхального угощения использовано название
"кулич".
Начиная с 2014 года, Украина планомерно борется со
всем русским и российским: запрещаются фильмы, книги, закрыт въезд многим
российским артистам и другим деятелям культуры. Все вывески и звуковые
объявления в метро и на вокзалах на русском языке поменяли на украинскую мову.
Закон об образовании, принятый в прошлом году,
предполагает постепенный уход от изучения русского языка в школах. Под запрет
попали и языки других национальных меньшинств. Документ вызвал критику в России
и нескольких европейских странах.