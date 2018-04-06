В своей ненависти ко всему русскому украинские чиновники, похоже, перешли все разумные границы. За два дня до православной Пасхи в Незалежной объявили войну куличам и матрешкам.

В своей ненависти ко всему русскому украинскиечиновники, похоже, перешли все разумные границы. За два дня до православнойПасхи в Незалежной объявили войну куличам и матрешкам.Вице-премьера по вопросам европейскойи евроатлантической интеграции Украины расстроили матрешки. Чиновница неполенилась изложить свои мысли по этому поводу на странице в Facebook. Барышня получила "моральный ударниже пояса", увидев на пасхальных товарах в магазинематрешку – символ России."Едешь поздно с работы домой, осознаешь, чтовремени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет,заходишь в магазин и получаешь моральный удар ниже пояса. Почему?Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйцаматрешками", – посетовала Климпуш-Цинцадзе.Накануне символ Пасхи – кулич – был объявлен на Украиневне закона, передает . Местные националисты призвали отказаться от использования этого слова и чаще употреблять его украинский аналог"паска"."Прошу провестиэтический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу,чтобы пытались наши паски какими-то собачьими "куличами"обозвать", – написал в соцсетях лидер движения "С14"Евгений Карась.При этом один из пользователейв комментариях разместил фотографию из столовой Верховной рады, гдена ценнике традиционного пасхального угощения использовано название"кулич".Начиная с 2014 года, Украина планомерно борется совсем русским и российским: запрещаются фильмы, книги, закрыт въезд многимроссийским артистам и другим деятелям культуры. Все вывески и звуковыеобъявления в метро и на вокзалах на русском языке поменяли на украинскую мову.Закон об образовании, принятый в прошлом году,предполагает постепенный уход от изучения русского языка в школах. Под запретпопали и языки других национальных меньшинств. Документ вызвал критику в Россиии нескольких европейских странах.