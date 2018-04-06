Мероприятие пройдет в 3 этапа: подготовительный – с 5 по 8 апреля, основной – с 9 по 13 апреля и заключительный этап подведения итогов – с 14 по 17 апреля 2018 года...

Цель мероприятия – провести профилактическую работу с родителями в рамках применения детских удерживающих устройств при перевозке детей в транспортном средстве.Мероприятие пройдет в 3 этапа: подготовительный – с 5 по 8 апреля, основной – с 9 по 13 апреля и заключительный этап подведения итогов – с 14 по 17 апреля 2018 года.В период проведения мероприятия внимание сотрудников дорожно-патрульной службы будет обращено на использование автомобилистами детских удерживающих устройств. В целях повышения безопасности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекторы проведут на территории города Москвы профилактические беседы с водителями транспортных средств на тему важности и необходимости соблюдения правил перевозки детей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81