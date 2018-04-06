Начало современной истории органов предварительного следствия в системе МВД России положил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. № 1237-VI.

Сегодня отмечают профессиональный праздник следователи органов внутренних дел. Начало современной истории органов предварительного следствия в системе МВД России положил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. № 1237-VI «О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка».Учреждение следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации имело закономерный характер. Оно было обусловлено практическими потребностями борьбы с преступностью. Будущее показало, что такое решение оказалось вполне оправданным. За более чем полувековую историю органы предварительного следствия МВД сформировались и окрепли, определились наиболее целесообразные структура, стиль и методы работы.На первоначальном этапе происходило формирование новой структуры из числа сотрудников органов дознания, а затем прокуратуры следственных аппаратов, расширялась учебная база по подготовке следователей.Серьезные испытания на следственный аппарат пришлись на конец 80-х – середину 90-х годов прошлого века, когда преступность стала одним из основных дестабилизирующих факторов общественного развития, угрожающим процессам социально-экономических реформ. Начало XXI века было отмечено новым витком развития криминала: рейдерские захваты, незаконный оборот наркотиков, хищения и мошенничества в особо крупных размерах, незаконная банковская деятельность - таков неполный перечень противозаконных деяний, с расследованием которых пришлось столкнуться следователям органов внутренних дел.За прошедшие годы было разрешено множество самых острых проблем, стоявших перед следствием МВД России. Со временем выстроена эффективная система противодействия организованной преступности. На всех уровнях, включая федеральный, образованы специализированные подразделения (следственные отделы, части) по расследованию организованной преступной деятельности. Существенно расширились процессуальные полномочия следователя и руководителя следственного органа. Значительно возросла численность подразделений следствия, и улучшился их качественный состав.Сегодня предварительное следствие в системе МВД России представляет собой централизованную структуру, включающую Следственный департамент, территориальные следственные подразделения, а также органы предварительного следствия на транспорте.Накопленные знания, интеграция современных научных достижений и разработок в профессиональную деятельность позволяют выполнять на высоком уровне задачи, возложенные на органы предварительного следствия в системе МВД России.