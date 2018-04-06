Телеведущий Дмитрий Шепелев поведал фанатам, что состояние здоровья сына не дает ему реализовать намеченные планы. Из-за плохого самочувствия мальчика вдовцу Жанны Фриске пришлось несколько раз отменять долгожданное совместное путешествие.

Телеведущий Дмитрий Шепелев поведал фанатам, что состояние здоровья сынане дает ему реализовать намеченные планы. Из-за плохого самочувствиямальчика вдовцу Жанны Фриске пришлось несколько раз отменять долгожданноесовместное путешествие.Шепелев опубликовал на своей официальной странице в Instagramпост в котором, посетовал на плохой иммунитет Платона. "Моему сыну скоро пять. Теперь каждый разпланируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держув голове "ну, не факт". Наверное, каждый родитель проходил через такое: купленыбилеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Легоили любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары,торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночьперед вылетом и... температура. И вместо рейса – такси в аптеку, а вместосладкой ваты – панадол. Я сталкивался с этим уже раза три", – написал Дмитрий.Телеведущий отметил, что несмотря на очень юный возрастмальчик с пониманием относится к изменению планов. "Сын как-то сказал: "Небудем отменять, давай просто перенесем". Какой же он мудрый! Я не перестаю емуудивляться. – Спасибо, говорю я ему. – За что? – За то, что принес в мою жизньпорядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительнонужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье не важно вЛеголэнде или с чашкой малинового чая от кашля", – отметил отец малыша.Здоровье Платона беспокоит не только Шепелева, но и дедушку –отца Жанны Фриске Владимира. "Ему пять лет, а он две операции уже перенес:ему вырезали аденоиды, и еще какая-то операция. Все из-за того, что простывалпостоянно. В прошлом году в апреле Шепелев привел Платона к нам на встречу вцирк. Сам в куртке, а ребенок в шортиках! Жена моя спросила: мол, что-то легкоодет, не по погоде, ветер пронизывающий на улице. В ответ: "Не ваше дело,я сам знаю, как ребенка одевать", – сообщил журналистам пожилой мужчина.