Молодая мама отказалась возвращаться на проект. Она мнит себя великой звездой, поэтому страшно обижена.

Молодая мама отказалась возвращаться на проект. Она мнит себя великой звездой, поэтому страшно обижена.Роды Ольги Рапунцель стали настоящим шоу – появление малышки на свет транслировали в прямом эфире. И, казалось, важнее того, что самая одиозная участница "Дома-2" разрешилась от бремени, нет новостей. Поклонники стали прикидывать, сколько могла заработать на этом Рапунцель.Но сама Оля уверяет, что не только ничего не поимела, но еще и осталась в убытке. "Весь эксклюзив они забрали себе, даже потоги мои сняли за дверью, – плачет Рапунцель. – И все это вранье, что нам заплатили. Вы что, я бы никогда не позволила, роддом и выписку мы сами организовали, все сами сделали. Они хотят нажиться за счет нас и нашего ребенка, сволочи! После этого всего, что они обещали и не сделали, и все наоборот только нас оболгали, мы не хотим возвращаться на проект".Поклонники смеются над этими откровениями. Олюшка, ну не организовали вам машинку, ну че ж так-то нервничать. Мы знаем, что вы все сами и квартирку в ипотеку, и беременность вели тоже сами, и даже роды сами. Жаль на такси денег не осталось", "Сейчас Димочка выкладывает "эксклюзив" за которым, как он думал, глянцевые журналы в очереди стоять будут, а никому оказался никому не нужен! Ну когда они поймут,что не той величины звезды, чтоб им за каждый пук платили", – комментируют фанаты.Напомним, что девочка Ольги Рапунцель появилась на свет 1 апреля, в одной из элитных клиник в подмосковной Балашихе, в 17:34 мск, почти как и предсказывала Рапунцель. Вес малыша – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.