Православные 8 апреля отмечают
Пасху. Аналитики подсчитали стоимость минимального продуктового набора для
этого праздничного дня.
Православные 8 апреля отмечают
Пасху. Аналитики подсчитали стоимость минимального продуктового набора для
этого праздничного дня.
Эксперты
розничной сети "Магнит"
пришли к выводу, что россияне потратят на пасхальный стол минимум 334,1 рубля.
В список вошли: десяток яиц первой категории, молоко, пачка сливочного масла, упаковка
сухих дрожжей, килограмм пшеничной муки и столько же сахара, соль, полкилограмма
изюма и сухие пищевые красители.
Традиционно перед Пасхой у
посетителей пользуются спросом не только продукты для приготовления куличей,
творог, яйца, пищевые красители и пасхальные наборы, но и тематические
наклейки, сувениры, шоколад, кондитерские изделия и вино. К слову, многие
россияне предпочитают не сами готовить куличи, а покупать готовые изделия.
Стоит
отметить, что как правило, в предпраздничные дни ряд магазинов устраивает
акции, которые зачастую заканчиваются потасовками между покупателями,
которые пытаются купить дешевый товар. Поэтому покупку продуктов к празднику
все-таки лучше не откладывать на последний момент.
Ранее
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации при
выборе продуктов к праздничному столу. При покупке яиц специалисты
советуют обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть
ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не
должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.
Хороший творог всегда имеет белый цвет с
кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться
сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой,
нежно-маслянистой и однородной.
При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном
продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок,
сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича
должна быть сухой.