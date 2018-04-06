Православные 8 апреля отмечают Пасху. Аналитики подсчитали стоимость минимального продуктового набора для этого праздничного дня.

Православные 8 апреля отмечаютПасху. Аналитики подсчитали стоимость минимального продуктового набора дляэтого праздничного дня.Экспертырозничной сети "Магнит"пришли к выводу, что россияне потратят на пасхальный стол минимум 334,1 рубля.В список вошли: десяток яиц первой категории, молоко, пачка сливочного масла, упаковкасухих дрожжей, килограмм пшеничной муки и столько же сахара, соль, полкилограммаизюма и сухие пищевые красители.Традиционно перед Пасхой упосетителей пользуются спросом не только продукты для приготовления куличей,творог, яйца, пищевые красители и пасхальные наборы, но и тематическиенаклейки, сувениры, шоколад, кондитерские изделия и вино. К слову, многиероссияне предпочитают не сами готовить куличи, а покупать готовые изделия.Стоитотметить, что как правило, в предпраздничные дни ряд магазинов устраиваетакции, которые зачастую заканчиваются потасовками между покупателями,которые пытаются купить дешевый товар. Поэтому покупку продуктов к праздникувсе-таки лучше не откладывать на последний момент.РанееРоспотребнадзор опубликовал рекомендации привыборе продуктов к праздничному столу. При покупке яиц специалистысоветуют обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны бытьровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе недолжно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.Хороший творог всегда имеет белый цвет скремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделятьсясыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой,нежно-маслянистой и однородной.При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественномпродукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок,сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка куличадолжна быть сухой.