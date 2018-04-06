Эта неделя богата на новости об отравленном в Британии двойном агенте Сергее Скрипале. Выясняются все новые подробности, ставящие крест на версии официального Лондона.

Этанеделя богата на новости об отравленном в Британии двойном агенте СергееСкрипале. Выясняются все новые подробности, ставящие крест на версииофициального Лондона.СергейСкрипаль идет на поправку, он больше ненаходится в критическом состоянии, сообщила медицинский директор окружногогоспиталя Солсбери Кристин Бланшард. Это первый за месяц официальный отчетврачей, наблюдающих за здоровьем отравленного россиянина."Онхорошо отзывается на лечение, он быстро идет на поправку и больше не находитсяв критическом состоянии", – сказала Бланшард. Что касается дочери двойногоагента, то Юлия Скрипаль чувствует себя еще лучше: ее силы растут с каждым днем,сообщает "Интерфакс".Междутем в истории с отравлением Скрипалей все больше странностей, указывающих нанесостоятельность состряпанной британцами версии о том, что российскийразведчик был отравлен газом "Новичок". Абсурдные данные о том, чтоследы газа были обнаружены в чемодане Юлии Скрипаль, на дверях дома в Солсбери,в гречневой каше и на столике в пабе, подвергли сомнению эксперты-химики.Наканунеродственница Скрипаля поговорила по телефону с его дочерью и та рассказала, чтовполне нормально себя чувствует, да и отец ее тоже жив-здоров. В моментразговора он спал. Специалисты утверждают, что после воздействия на человекадаже микроскопической дозы "Новичка" шансов выжить нет. Между тем,семья Скрипалей уже чуть ли не готовится к выписке.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта вбессознательном состоянии в британском городе Солсбери. Полиция, а вслед за ней премьер-министр Тереза Мэй, заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравленнервно-паралитическим газом "Новичок", разработка которого якобывелась в СССР. Далее последовала серия дипломатических ударов между Россией истранами Запада, закончившаяся высылкой в общей сложности более 200 дипломатов.