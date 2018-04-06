Пользователи соцсети Instagram переругались из-за фурункула Ксении Собчак, а это оказался и не он вовсе. Поклонники просто не смогли разглядеть украшение.

Пользователи соцсети Instagram переругались из-за фурункулаКсении Собчак, а это оказался и не он вовсе. Поклонники просто не смоглиразглядеть украшение.В своем микроблоге блондинка опубликовала фото с курорта.Она позирует в спортивном топе, льняных брюках и солнечных очках. Лицо Ксенииизлучает благость и спокойствие. К сожалению, умиротворение Ксении не передалоськомментаторам. Их удивила непонятная отметина на ее теле в районе груди, и онипринялись злостно обсуждать этот неясный предмет.Подписчикам показалось, что это прыщ или кожный нарыв, они посчитали этот снимок ужасным. "Прыщбелый на грудаке, как противно, фуууууу(здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Думала бородавка на груди", "Или клещ, илифурункул или не понятно на чем висит жемчужина?", "Отвратительная штуковина на груди! Ее элементарно убрать", – обсуждали неугомонные критики.У Собчак нашлись защитники, они принялись объяснятьподслеповатым фанатам, что на теле несостоявшегося президента ювелирное изделие. "Это украшение на цепочке вертикально висит от цепочки вокруг шеи.Вот так рождаются слухи, когда золото путают с прыщами", "Это подвеска на цепочке а не прыщ", – вступилисьв перепалку фолловеры.Напомним, что Ксения Собчак вместе с супругом МаксимомВиторганом и сыном Платоном улетела в Таиланд. Телеведущая отправилась заграницу восстанавливать душевные силы после изнурительной избирательнойкомпании, которая завершилась для нее поражением.Ксения обожаетпровоцировать пользователей соцсетей. Недавно она опубликовала снимок, на котором показывает точеную талию иподтянутый пресс, а из-под мокрого купальника Собчак проглядывают соски. Тогдане все оценили смелость Собчак. "Мне несколько неловко от откровенностиэтой фотографии. Но это наверное только мои проблемы", "Хорошо хоть вкупальнике", "И это был бы президент сиська на показ", –комментировали фанаты.