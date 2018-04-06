Такое решение принято во исполнение Указа Президента Владимира Путина «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступными комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Во Владимирской области сохранены на 2018 год размеры социальной нормы потребления электроэнергии в отношении групп домохозяйств и типов жилых помещений, утверждённые постановлением департамента цен и тарифов областной администрации в 2013 году и действовавшие в 2014-2017 годах. Такое решение принято во исполнение Указа Президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступными комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».Размер социальной нормы потребления электроэнергии в городе для одиноко проживающего гражданина в месяц составляет 100 кВтч, для семьи из 2 человек – 160 кВтч, для семьи из 3 человек –200 кВтч, для семьи из 4 человек – 240 кВтч, для семьи из 5 человек и более – 280 кВтч.Также применяется увеличенный размер социальной нормы для льготных слоёв населения, к которым относятся: многодетные семьи; семьи с инвалидами, семьи с детьми, оставшимися без попечения родителей; пенсионеры по старости либо по инвалидности. В городе для одиноко проживающего льготника социальная норма в месяц составляет 150 кВтч, для семьи из 2 человек – 210 кВтч, для семьи из 3 человек – 250 кВтч, для семьи из 4 человек – 290 кВтч, для семьи из 5 человек и более – 330 кВтч.Кроме того, социальные нормы потребления электрической энергии установлены для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в размере 100 кВтч на одного члена в месяц, и для физических лиц, владеющих гаражами, хозяйственными постройками – в размере 30 кВтч в месяц на гараж или постройку.