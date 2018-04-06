"На улице Исаковского трое неизвестных напали на 34-летнего предпринимателя, избили, посадили в свою машину и увезли в район Братеево", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть ОМВД России по району Строгино поступило сообщение о грабеже. На улице Исаковского трое неизвестных напали на 34-летнего предпринимателя, избили, посадили в свою машину и увезли в район Братеево. По пути нападавшие вынудили потерпевшего передать им деньги в иностранной валюте, ноутбук и два мобильных телефона. Завладев ценностями, злоумышленники высадили мужчину из автомобиля и скрылись. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 400 тысяч рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северо-Западного административного округа столицы при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте 34 и 37 лет."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Ирина Волк.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправного деяния.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк