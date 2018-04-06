При личном досмотре у мужчины было обнаружено 5 плиток вещества неизвестного происхождения. Как выяснилось, изъятое является гашишем, общей массой свыше 480 граммов...

Сотрудники ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали на Южнопортовой улице 28-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотического средства.В ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции задержали жителя столицы. При личном досмотре у мужчины было изъято 5 плиток вещества растительного происхождения. Для дальнейших разбирательств подозреваемый был доставлен в ОМВД России по Южнопортовому району.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой свыше 480 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60