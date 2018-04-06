Вскрылись неизвестные подробности беседы Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией. Вторая считает, что Юлия странно себя вела, как будто бы их диалог кто-то контролировал.

Вскрылись неизвестные подробностибеседы Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией. Вторая считает, что Юлия странно себявела, как будто бы их диалог кто-то контролировал.После общения Виктории по телефонус пациенткой окружного госпиталя Солсбери, у следователей и СМИ возникло многовопросов. Их разговор произошел сразу после того, как Викториядала интервью британским журналистам.При этом девушка пожаловалась прессе на то, что унее нет возможности переговорить по телефону с родственниками. "Я в такиесовпадения не верю!", – цитирует Викторию "Московский комсомолец". Юлияпозвонила в 12.30 5 апреля с незнакомого британского номера.Виктория быстро обратилавнимание на пугающие странности диалога. "Ритм и интонации точно ее. Она всегда говоритразмеренно и спокойно. Но вот лично у меня создалось такое впечатление, что онабудто читала по листу. Как будто над ней кто-то стоял и контролировал процесс.Когда она отвечала на мои вопросы, ее голос дрожал и прыгал… В конце разговорау меня сложилось впечатление, что она вот-вот разрыдается", – рассказала девушка.Также стало известно, что британскиевласти отказались выдать визу Виктории Скрипаль. Об этом сообщил в своем Twitter журналист BBC Джеймс Ландейл со ссылкой на источник. "По-видимому,Россия пытается использовать Викторию в качестве пешки", – написал он. Ранее посольство России направилоноту с просьбой выдать визу племяннице Скрипаля.Напомним, что Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР.