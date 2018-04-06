Вскрылись неизвестные подробности
беседы Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией. Вторая считает, что Юлия странно себя
вела, как будто бы их диалог кто-то контролировал.
Вскрылись неизвестные подробности
беседы Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией. Вторая считает, что Юлия странно себя
вела, как будто бы их диалог кто-то контролировал.
После общения Виктории по телефону
с пациенткой окружного госпиталя Солсбери, у следователей и СМИ возникло много
вопросов. Их разговор произошел сразу после того, как Виктория
дала интервью британским журналистам.
При этом девушка пожаловалась прессе на то, что у
нее нет возможности переговорить по телефону с родственниками. "Я в такие
совпадения не верю!", – цитирует Викторию "Московский комсомолец". Юлия
позвонила в 12.30 5 апреля с незнакомого британского номера.
Виктория быстро обратила
внимание на пугающие странности диалога. "Ритм и интонации точно ее. Она всегда говорит
размеренно и спокойно. Но вот лично у меня создалось такое впечатление, что она
будто читала по листу. Как будто над ней кто-то стоял и контролировал процесс.
Когда она отвечала на мои вопросы, ее голос дрожал и прыгал… В конце разговора
у меня сложилось впечатление, что она вот-вот разрыдается", – рассказала девушка.
Также стало известно, что британские
власти отказались выдать визу Виктории Скрипаль. Об этом сообщил в своем Twitter журналист BBC Джеймс Ландейл со ссылкой на источник. "По-видимому,
Россия пытается использовать Викторию в качестве пешки", – написал он. Ранее посольство России направило
ноту с просьбой выдать визу племяннице Скрипаля.
Напомним, что Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР.