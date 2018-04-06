Скандально известная балерина Анастасия Волочкова поделилась очередной порцией фотографий с курорта. На одном из них поклонники заметили характерные черты пагубного пристрастия.

Скандально известнаябалерина Анастасия Волочкова поделилась очередной порцией фотографий с курорта.На одном из них поклонники заметили характерные черты пагубного пристрастия.Танцовщица опубликоваласнимок, на котором изображена вместе с незнакомкой. Девушки стоят приобнявшись, ихкупальники одного и того же цвета. Волочкова подписала под фото: "Мы с моейподругой Амалией разделили мой купальный костюм! Я люблю мини, поэтому моегоодного костюма хватило на нас обеих!"Эта надписьнасторожила поклонников балерины, о чем они тут же сообщили в комментариях. "Опятькакая -то "подруга" случайная. Это как алкаши всех первых встречныхсобутыльников друзьями зовут", "Это событие надо отметить", "Любимый казахскийпоэт и лучшая подруга...все кто мимо прошел, любимые и лучшие", "Подруга?!" одни подруги и друзья вокруг!! ... счастливая – Столько "друзей"... у меня вот, около 150 близких знакомых и всего 3 семейные пары друзей!", -язвили подписчики.Отдых Анастасии Вилочковойв Тайланде проходит на ура, о чем она каждый день сообщает своим подписчикам в микроблоге.Она проводит время с казахским поэтом, пробует тайскую кухню в компании местныхжителей, фотографируется с детьми соотечественников. Все это она выкладывает в интернет и подписываетелейными строками: мол, со мной не снимке самый любимый то-то, а тут самый дорогой то-то, этого обожаю, а этого уважаю. Видимо фолловеры перестали ей верить и решили, что Анастасия не искренне отзывается о своих новых знакомых и не вкладывает в эти "громкие" слова особого смысла.