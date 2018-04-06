Пытался убить чайником. В Муроме осудили грибника, который покусился на жизнь случайного знакомого. История произошла в июне 2016 года. 35-летний житель Муромского района возвращался из леса, где собирал грибы, когда увидел на остановке незнакомого мужчину. После завязавшейся беседы, мужчины проследовали в дом к новоявленному знакомому. Там распивали спиртные напитки и поссорились. В результате грибник нанёс потерпевшему удары сначала металлическим чайником, а потом ножом.

06.04.2018Пытался убить чайником. В Муроме осудили грибника, который покусился на жизнь случайного знакомого. История произошла в июне 2016 года. 35-летний житель Муромского района возвращался из леса, где собирал грибы, когда увидел на остановке незнакомого мужчину. После завязавшейся беседы, мужчины проследовали в дом к новоявленному знакомому. Там распивали спиртные напитки и поссорились. В результате грибник нанёс потерпевшему удары сначала металлическим чайником, а потом ножом. После мужчина похитил личные вещи потерпевшего и попытался замести следы. Поджёг занавеску и открыл конфорки, рассчитывая на пожар и взрыв. От печального исхода потерпевшего спас брат. А грибника удалось поймать. За кражу и покушение на убийство мужчина получил 8 с половиной лет в колонии строго режима.Метки: криминал, покушение, убийство, убийца, пожар, взрыв, следствие, колония