Мария Захарова прокомментировала сообщение о гибели животных Юлии и Сергея Скрипалей. Официальный представитель Министерства иностранных дел заявила, что кот и морские свинки были важными свидетелями.

Мария Захарова прокомментировала сообщение о гибели животных Юлии и Сергея Скрипалей. Официальный представитель Министерства иностранных дел заявила, что кот и морские свинки были важными свидетелями."Оказалось, что домашних животных Скрипаля в виде двух морских свинок и кота в живых уже нет. Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток – "убрали важных свидетелей". А на самом деле, это действительно "важные свидетели" , раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля", – написали Захарова на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).Представитель российского МИД отметила, что, по данным британской газеты, морские свинки умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома. "То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом", – удивлена Мария.Ошарашена Захарова и тем, как поступили с чудом выжившим котом. "Якобы его (правда никто не знает на какой день) доставили в ту самую лабораторию Портон-Дауна, а потом... усыпили. Почему усыпили? Ответ – потому что кот был "в стрессовом состоянии", так как его тоже "не заметили" при обыске. Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика?! – возмущена представитель МИД.Не понимает Захарова и уничтожения трупов животных Скрипалей. "Морских свинок и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом. А теперь самое интересное в этой истории с питомцами. По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения", – заявила Мария.В заключение Захарова напомнила, что Британии проводила эксперименты с ядами именно на домашних животных, передает . "Я не делаю никаких выводов. И, возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных). Чем дальше, тем страшнее открывается картина", – резюмировала представитель МИД.Как писали Dni.Ru, представители британской власти вскрыли дверь дома отравленных Сергея и Юлии Скрипаль. В жилище были найдены мертвые животные. Две морские свинки умерли в муках. Животные, оставшись без воды, медленно погибали в клетках. Они даже не могли выбраться на волю. Пушистого красавца – черного перса по кличке Нэш ван Дрейк обнаружили в состоянии сильнейшего стресса. Однако британские ветеринары не стали бороться за жизнь животного, посчитав более гуманным усыпить его.