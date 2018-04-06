ГУОООП МВД России подготовило информационный лист «Ваш участковый уполномоченный полиции», который в ближайшем времени граждане России увидят на своих стендах объявлений в своих районах.

«В рамках повышения эффективности обратной связи между полицией и обществом и улучшения качества взаимодействия с населением при решении задач по обеспечению общественной безопасности, ГУОООП МВД России подготовило информационный лист «Ваш участковый уполномоченный полиции», который в ближайшем времени граждане России увидят на своих стендах объявлений в своих районах», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Памятка содержит фотографию участкового уполномоченного полиции, информацию об административном участке, адрес участкового пункта полиции и телефон для связи с населением.Кроме того, обратила внимание Ирина Волк, информационный лист содержит QR-код для установки на персональные устройства связи Мобильного приложения МВД России. Данный сервис даёт возможность оперативно связаться в экстренной ситуации с ближайшим отделом полиции, всегда иметь при себе актуальные данные участкового уполномоченного полиции и адрес участкового пункта полиции.Новый информационный лист будет распространяться участковыми уполномоченными полиции на своих административных участках через информационные стенды и непосредственно при общении с населением.Скачать видео