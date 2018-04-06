ГУОООП МВД России подготовило информационный лист «Ваш участковый уполномоченный полиции», который в ближайшем времени граждане России увидят на стендах объявлений в своих районах.
«В рамках повышения эффективности обратной связи между полицией и обществом и улучшения качества взаимодействия с населением при решении задач по обеспечению общественной безопасности, ГУОООП МВД России подготовило информационный лист «Ваш участковый уполномоченный полиции», который в ближайшем времени граждане России увидят на стендах объявлений в своих районах», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Памятка содержит фотографию участкового уполномоченного полиции, информацию об административном участке, адрес участкового пункта полиции и телефон для связи с населением.
Кроме того, обратила внимание Ирина Волк, информационный лист содержит QR-код для установки на персональные устройства связи Мобильного приложения МВД России. Данный сервис даёт возможность оперативно связаться в экстренной ситуации с ближайшим отделом полиции, всегда иметь при себе актуальные данные участкового уполномоченного полиции и адрес участкового пункта полиции.
Новый информационный лист будет распространяться участковыми уполномоченными полиции на своих административных участках через информационные стенды и непосредственно при общении с населением.
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