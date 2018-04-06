Ученые из Национального центра научных исследований во Франции смогли доказать, что уменьшение количества калорий в ежедневном рационе продлевает жизнь. Такое заявление исследователи сделали на основе результатов эксперимента с участием лемуров.

Ученые из Национального центра научных исследований во Франции смогли доказать, что уменьшение количества калорий в ежедневном рационе продлевает жизнь. Такое заявление исследователи сделали на основе результатов эксперимента с участием лемуров.В ходе проведения масштабного опыта специалисты оценивали выживаемость мышиных лемуров, калорийность корма которых была сокращена на 30 процентов. Эксперимент длился на протяжении десяти лет. Группу животных, которую посадили на диету, сравнивали с контрольной группой, в которой лемуры питались обычным кормом. Выяснилось, что у первых продолжительность жизни увеличилась вдвое. Треть животных, которым сократили потребление калорий, была все еще жива, когда последний лемур из второй группы умер в возрасте 11 лет. Таким образом, в среднем, приматы контрольной группы доживали до 6,4 года, а опытной – до 9,6 года. Положительный эффект от голодания сопровождался снижением частоты таких возрастных заболеваний, как рак и диабет. Также сохранялась физическая активность и когнитивные способности животных, передает "EurekAlert!".Напомним, одним из распространенных стереотипов является необходимость в многоразовом питании. Об этом твердят журнальные статьи и диетологи. Чувство голода, которое возникает у человека, зачастую не имеет ничего общего с необходимостью. Оно зависит от привычек, настроения или количества принимаемой пищи.Стоит обратить внимание, что люди часто путают такие понятия, как отказ от еды и голодание. Отказаться есть всего один день – это не значит голодать. Полагаться нужно на состояние организма, а не на желание поесть. На четвертый день голодания происходит активный процесс сжигания жиров и шлаков. Организм прекрасно очищается и приходит в норму за этот период. Тем, кто страдает ожирением, в первую очередь, следует обратить свое внимание на голодание. Если нет противопоказаний, то такой метод прекрасно подходит для коррекции веса, так как оно очищает организм и придает ему сил.