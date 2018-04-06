Ученые из Национального центра научных исследований во Франции смогли доказать, что уменьшение количества калорий в ежедневном рационе продлевает жизнь. Такое заявление исследователи сделали на основе результатов эксперимента с участием лемуров.
Ученые из Национального центра научных исследований во Франции смогли доказать, что уменьшение количества калорий в ежедневном рационе продлевает жизнь. Такое заявление исследователи сделали на основе результатов эксперимента с участием лемуров.
В ходе проведения масштабного опыта специалисты оценивали выживаемость мышиных лемуров, калорийность корма которых была сокращена на 30 процентов. Эксперимент длился на протяжении десяти лет. Группу животных, которую посадили на диету, сравнивали с контрольной группой, в которой лемуры питались обычным кормом. Выяснилось, что у первых продолжительность жизни увеличилась вдвое. Треть животных, которым сократили потребление калорий, была все еще жива, когда последний лемур из второй группы умер в возрасте 11 лет. Таким образом, в среднем, приматы контрольной группы доживали до 6,4 года, а опытной – до 9,6 года. Положительный эффект от голодания сопровождался снижением частоты таких возрастных заболеваний, как рак и диабет. Также сохранялась физическая активность и когнитивные способности животных, передает "EurekAlert!".
Напомним, одним из распространенных стереотипов является необходимость в многоразовом питании. Об этом твердят журнальные статьи и диетологи. Чувство голода, которое возникает у человека, зачастую не имеет ничего общего с необходимостью. Оно зависит от привычек, настроения или количества принимаемой пищи.
Стоит обратить внимание, что люди часто путают такие понятия, как отказ от еды и голодание. Отказаться есть всего один день – это не значит голодать. Полагаться нужно на состояние организма, а не на желание поесть. На четвертый день голодания происходит активный процесс сжигания жиров и шлаков. Организм прекрасно очищается и приходит в норму за этот период. Тем, кто страдает ожирением, в первую очередь, следует обратить свое внимание на голодание. Если нет противопоказаний, то такой метод прекрасно подходит для коррекции веса, так как оно очищает организм и придает ему сил.