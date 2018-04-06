Украина может зайти слишком далеко в своих попытках
остановить строительство Северного потока – 2. Эксперты не
исключают, что все может закончиться большой кровью.
Украина может зайти слишком далеко в своих попытках
остановить строительство "Северного потока – 2". Эксперты не
исключают, что все может закончиться большой кровью.
Политолог Ростислав Ищенко считает, что ради санкций
украинцы сбили малазийский "Бониг", а теперь они могут додуматься до
большой крови. В эфире радиостанции "Вести ФМ" эксперт напомнил, что
потребность в прямых поставках российского газа в Европу возникла из-за самой
Украины.
"Никто бы не строил этот "Северный поток", и
"Газпром" бы не вкладывался, и немцы бы не чесались. Есть
газотранспортная система, она работает" – описал ситуацию, которая была
еще пять лет назад, эксперт.
Затем, по его словам, Украина лишила европейские страны гарантий
стабильного транзита. "Политики еще не было, а с транзитом уже возникали
проблемы. "Газовые войны" начались задолго до ухудшения политических
отношений. Именно потому, что "мимо меня же проходят миллионы, они в трубе
– как же не стырить?" – сказал Ищенко, намекая на то ,что Киев воровал газ
из трубы, идущей в Европу.
Теперь же, уверен эксперт, возрастает риск опасных
провокаций со стороны Украины при покровительстве остальных антироссийски
настроенных стран. "Поскольку времени до запуска "Северного потока – 2"
осталось мало, а аргументы
какие-то нужны, они могут додуматься до большой крови. Я очень опасаюсь, что в
ближайшие годы нас ждет серия серьезных провокаций", – резюмировал Ищенко.
Катастрофа
малазийского "Боинга" произошла 17
июля 2014 года в районе вооруженного противостояния
между украинской армией и формированиями непризнанных Донецкой и
Луганской народных республик. Погибли все находившиеся на его борту 298
человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Страны Запада обвинили в
причастности к катастрофе России, но до сих пор ни одного весомого
доказательства этой версии не представлено.
"Северный поток – 2"– проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 километров. Его
строительство поддерживают на государственном уровне власти ФРГ, несмотря на
сильное противодействие со стороны США и Украины. Ввод в действие запланирован
в 2019 году.