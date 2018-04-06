Украина может зайти слишком далеко в своих попытках остановить строительство Северного потока – 2. Эксперты не исключают, что все может закончиться большой кровью.

Украина может зайти слишком далеко в своих попыткахостановить строительство "Северного потока – 2". Эксперты неисключают, что все может закончиться большой кровью.Политолог Ростислав Ищенко считает, что ради санкцийукраинцы сбили малазийский "Бониг", а теперь они могут додуматься добольшой крови. В эфире радиостанции "Вести ФМ" эксперт напомнил, чтопотребность в прямых поставках российского газа в Европу возникла из-за самойУкраины."Никто бы не строил этот "Северный поток", и"Газпром" бы не вкладывался, и немцы бы не чесались. Естьгазотранспортная система, она работает" – описал ситуацию, которая былаеще пять лет назад, эксперт.Затем, по его словам, Украина лишила европейские страны гарантийстабильного транзита. "Политики еще не было, а с транзитом уже возникалипроблемы. "Газовые войны" начались задолго до ухудшения политическихотношений. Именно потому, что "мимо меня же проходят миллионы, они в трубе– как же не стырить?" – сказал Ищенко, намекая на то ,что Киев воровал газиз трубы, идущей в Европу.Теперь же, уверен эксперт, возрастает риск опасныхпровокаций со стороны Украины при покровительстве остальных антироссийскинастроенных стран. "Поскольку времени до запуска "Северного потока – 2"осталось мало, а аргументыкакие-то нужны, они могут додуматься до большой крови. Я очень опасаюсь, что вближайшие годы нас ждет серия серьезных провокаций", – резюмировал Ищенко.Катастрофамалазийского "Боинга" произошла 17июля 2014 года в районе вооруженного противостояниямежду украинской армией и формированиями непризнанных Донецкой иЛуганской народных республик. Погибли все находившиеся на его борту 298человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Страны Запада обвинили впричастности к катастрофе России, но до сих пор ни одного весомогодоказательства этой версии не представлено."Северный поток – 2"– проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 километров. Егостроительство поддерживают на государственном уровне власти ФРГ, несмотря насильное противодействие со стороны США и Украины. Ввод в действие запланированв 2019 году.