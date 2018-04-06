Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей

В Костромской области работница посты присваивала себе чужие деньги.Инцидент произошел в селе Павино. Сотрудница местного почтового отделения забирала себе деньги, которые вносили жители за подписку журналов и газет. Она оформляла необходимые бланки, но не вносила платежи. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.Когда все выяснилось, женщину уволили. Она призналась, что хотела поправить свое финансовое положение. В отношении нее возбудили уголовное дело.